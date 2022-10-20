拜登政府撥款28億美元 促進電動車電池生產

美國總統拜登週三 (19 日) 宣布，美國政府將提供 28 億美元，促進美國本土製造電動汽車電池以及相關礦物開採。

拜登去年 8 月簽署行政命令，設定到 2030 年前美國電動車總銷量占 40% 至 50% 的目標，為實現此目標，拜登週三宣布，美國政府將提供 28 億美元促進美國本土製造電動汽車電池，以及相關礦物開採。

拜登指出：「美國及其盟國目前沒有生產足夠的關鍵礦物和電池材料來為潔淨能源技術提供動力，中國目前控制著大部分關鍵礦產供應鏈，而美國缺乏採礦、加工和回收能力，這可能會阻礙電動汽車的開發與採用，使美國依賴不可靠的外國供應鏈。」

拜登宣布，美國政府將提供 28 億美元促進美國本土製造電動汽車電池，以及相關礦物開採。 (圖片：AFP)

拜登提到：「如果美國想要電動汽車更普及，我們將需要更多的美國國產有電池。」

新資金來自兩黨基礎設施法案，將用於至少 12 個州的 20 家製造和加工公司的項目，支持開發足夠的電池用鋰礦、石墨和鎳，以每年製造 200 萬輛電動汽車，以及生產 120 萬和 40 萬輛電動汽車的計畫，還將幫助建立美國第一個生產磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 陰極設施，以及第一個大型電解質鋰鹽的生產設施。

分析師指出潛在受益股包括美國電動車大廠、化學品製造公司、電池研發公司、以及電動車充電站等企業。

特斯拉 (TSLA-US) 週三收紅 0.84%、福特汽車 (F-US) 上漲 0.83%、化學品製造公司 Albemarle (ALB-US) 上漲 1.92%、 電池製造商 Microvast (MVST-US) 飆升 40.25% ，以及歐洲鋰電大廠 FREYR (FREY-US) 走升 1.55%。