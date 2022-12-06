美歐TTC：電動車爭議未見進展、同意共享半導體補貼資訊、討論5G/6G合作

歐盟和美國官員周一 (5 日) 原則上承諾解決電動車補貼爭議，但美國沒有做出具體讓步，談判幾乎沒有取得進展。不過，雙方仍就強化半導體供應鏈的合作取得共識，同意共享半導體補貼措施的相關訊息。

這是美國和歐盟召開的第三次貿易技術委員會 (TTC) 會議，美國與會官員包含國務卿布林肯 (Antony Blinken)、商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 及貿易代表戴琪，歐盟方面則由執委會副主席維斯塔格 (Margrethe Vestager) 和杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 代表出席。

布林肯在會上表示，美方了解歐洲盟友對特定立法的擔憂，將和歐盟成立工作小組，繼續對話並努力解決雙方分歧。

杜姆布羅夫斯基斯也說，他在會後的態度比會議開始前還要更樂觀，但也強調時間的急迫性，因為美國通膨削減法案 (IRA) 即將從明年 1 月開始上路，這代表歐盟必須在今年看到結果。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis)。(圖：AFP)

考量到 IRA 已獲美國國會通過，美國可能難以找到安撫歐洲盟友的方法。與此同時，歐盟官員正積極要求美國賦予歐洲國家類似加拿大和墨西哥的例外待遇。

美國前商務部副部長、華盛頓戰略和國際研究中心資深顧問 William Reinsch 指出，想要緩解歐盟的擔憂，最有可能的方法是透過財政部向歐洲汽車發布豁免令，但他認為這在法律上恐怕站不住腳，而且可能要花數年時間才能完成解決方案。

Reinsch 說：「我認為他們 (指美方) 沒有像總統暗示那樣具備那麼大的靈活度，來滿足歐洲的需求。」

半導體補貼、5G/6G 研究

雖然雙方未能在電動車補貼問題上有所突破，但在其他方面仍取得具體成果，包含半導體供應鏈協議，雙方同意建立共同機制，共享有關公共支持計畫的資訊，像是實施辦法，並發展對市場動態的共同理解。

為了降低國內產業對亞洲半導體供應商的依賴，美歐在今年推出各自的半導體補貼措施，盼藉此提升本土晶片製造能力。

周一聲明指出：「透明度是避免對公共支持計畫產生擔憂的關鍵工具。」雙方還同意建立預警機制，確保能在供應鏈中斷時提供解方，並減輕影響程度。

美歐第三次貿易技術委員會於華盛頓召開。(圖：AFP)

不過，關於半導體補貼的討論並非全面達成共識。根據一位歐盟官員說法，美國官員在會中提到希望歐洲國家在半導體出口管制方面與美國步調一致。

拜登政府 10 月下令對中國實施新一波晶片禁令後，便持續向荷蘭施壓，要求該國半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 停止向中國銷售商品，荷蘭則一再堅持不會配合美國。

針對上述消息，雷蒙多否認雙方在會議上討論 ASML，但確實有針對出口管制進行討論。

除了半導體，布林肯也在會中表示，美歐將在電信基礎設施方面展開進一步合作，另一位與會歐盟官員也說，雙方會就 5G 和 6G 研究進行更多討論。