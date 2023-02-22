爭取美補貼政策 特斯拉德國電池計畫生變

德國布蘭登堡經濟部週二 (21 日) 證實，電動車龍頭特斯拉將暫停在德國興建新電池廠的計畫，主因是美國政府提供的稅收優惠政策對該公司來說更加有利。

布蘭登堡週二發布最新聲明表示，特斯拉原本已在格林海德鎮開始建造電池廠，以及準備生產電池所須零件，但考量美國稅收優惠更加有利，該公司已優先考慮將部分生產流程放在美國進行，決定不在德國廠內建設電池廠的計畫。

特斯拉德國電池計畫生變 (圖片：特斯拉)

這意味特斯拉原先可從德國電池廠獲得約 11.4 億歐元的德國補貼，但考量美國政府規定，即汽車製造商要從美國當地採購電池，才符合電動車每輛最高 7,500 美元的聯邦稅收抵免資格，特斯拉將其部分電池產能從德國轉移到美國，轉向爭取美國補貼優惠。

早前就有消息傳出，特斯拉到 2024 年前不會啟動德國柏林工廠的電池生產計畫，因生產流程發現問題。

特斯拉執行長馬斯克去年 3 月曾表示，格林海德的電池工廠將在 2023 年底前實現生產 4680 電池，電池年產能可達 50 GWh，也將成為全球最大的電池工廠，不過電動車生產的時間表將晚於預期。

市場分析，特斯拉暫停德國電池廠，轉向德州生產電池是有意義的，因為它將在那裡產生更大的影響。

特斯拉近期證實，其德州超級工廠提高其新型 4680 電池的產量方面取得進展，這些電池將用於提高 Model Y 車型產量，並在今年晚些時候用於新款 Cyber​​truck。

特斯拉 (TSLA-US) 週二大跌 5.25% 至每股 197.37 美元，摜破 200 美元大關。