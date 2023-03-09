聯準會3月升息2碼？瑞銀：取決這兩項數據表現

聯準會主席鮑爾暗示 3 月可能升息 2 碼 (50 個基本點)，推升美元指數躍上 105，瑞銀財管 CIO 表示，如果非農就業報告、CPI 數據高於預期，恐讓聯準會升息 2 碼因應。

聯準會主席 7 日在國會聽證會上表示，最終的利率水平可能比先前預期的要高，如果總體數據顯示有必要的話，聯準會也將加大加息步伐，市場預期聯準會利率調整要等 9 月才見頂，屆時終端利率將升至 5.62%。

而鮑爾一番言論也激勵美元指數走揚，但卻削弱包括美股等股市多頭動能，市場解讀，聯準會 3 月將一改先前緩升息步調，3 月升息升息 2 碼機率大增。

此外，鮑威爾還說，即將發布的非農就業及 CPI 數據也可能影響央行決定，換言之，包括明 (10) 日即將發布的非農就業報告與 14 日出爐的 2 月 CPI 數據，都將影響聯準會利率決策。

瑞銀財管 CIO 今日發布報告指出，研判聯準會 3 月可能維持升息 1 碼 (25 個基本點) 的可能性較高，但如果接下來出爐的非農就業數據、消費者物價指數 (CPI) 數據過於強勁，恐讓聯準會不得不升息 2 碼以對抗通膨。

瑞銀財管 CIO 指出，目前市場預估聯準會 22 日升息 2 碼機率高達 8 成，預期到 5 月 3 日前加碼幅度將攀升至 75 個基本點。

值得注意的是，3 月即將召開的利率會議，聯準會還會提供新的利率預測，去 (2022) 年 12 月，央行官員對今 (2023) 年底預測中位數為 5.1%，比當前的聯邦基金利率高出約 50 個基點，瑞銀預估，中位數將會上升 25 或 50 個基點。

瑞銀財管 CIO 認為，美國經濟到底朝軟著陸或是硬著陸，目前還難以下定論，但經濟穩健加上通膨高於目標，可能會強化聯準會繼續升息的決心，進而使經濟走向衰退的程度。此外，通膨、貨幣政策和經濟增長軌跡的不確定性，也可能會使市場在未來幾個月內表現震盪。

瑞銀財管 CIO 表示，美國 2 年期國債收益率 8 日略為下降至 5.05%，10 年期收益率的變動不大，二者差距超過 105 個基點，這是從 1981 年以來收益率曲線倒掛程度最深的一次，市場擔心，更激進的政策緊縮把經濟推向衰退。