鮑爾暗示終點利率更高 高盛上修為5.50-5.75%、貝萊德估達6%

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾赴國會作證，暗示將擴大升息、且終點利率可能高於原先預期之後，鷹派談話促使華爾街紛紛提高對終點利率的預測，高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家上修至 5.50-5.75%，貝萊德 (BlackRock) 認為可能達到 6%，而且保持在 6% 的時間也會更長。

鮑爾周二 (7 日) 表示，由於近期經濟數據強勁，Fed 升息路徑可能更激進，終點利率可能比決策官員之前預測的還高。

雖然鮑爾長期以來強調 Fed 必須靈活制定政策，以因應存在高度不確定性且頑強的通膨，但他周二意外明確的為 3 月升息 2 碼 (50 個基點) 敲開大門，仍讓一些資深的市場參與者感到意外。

周二聽證會後，高盛把對這波升息循環利率頂點的預測提高 1 碼，達到 5.50-5.75%(約 5.6%)。

Jan Hantzius 等高盛的經濟學家認為，3 月會議之前的經濟數據將好壞參半，但整體而言仍顯示美國經濟堅實，因此，他們目前對 3 月升息 1 碼的預測岌岌可危，而 3 月升息 2 碼存在一定可能性。

這群高盛經濟學家說：「即使聯邦公開市場委員會 (FOMC)3 月決定升息 1 碼，但他們可能會在別的地方妥協，(3 月公布) 點陣圖中的終點利率可能 (比去年 12 月公布的) 提高 2 碼。」

Fed 目前政策利率介在 4.50-4.75%，而其上回在 12 月發布的利率預測點陣圖顯示，決策官員預期終點利率將介於 5.0-5.25%(約 5.1%)。

鮑爾放鷹，華爾街正在提高終點利率預測。(圖: AFP)

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 認為，Fed 可能把利率升到 6%，持續保持在 6% 的時間可能也會更久。

他說：「我們認為 Fed 必須把利率升到 6% 存在合理的機率，而且之後保持在 6% 更長時間，以讓經濟降溫，並使通膨降到接近 2%。」

鮑爾的轉變可能讓人們質疑 Fed 在 2 月放慢升息步調是否為時過早，這將是對 Fed 的第三次打擊。Fed 一年前曾低估物價上漲的持久程度，而且一開始僅緩慢升息。

但決策官員們解釋，這波復甦非比尋常，政策必須視數據而定。

鮑爾周二表示，即將發布的決議將取決於 2 月主要經濟數據。在 3 月 22 日公布貨幣政策決議以前，美國將在本周五發布非農就業報告，隨後是下周二 (14 日) 的消費者物價指數 (CPI)，和下周三的零售銷售。

由於近期數據顯示就業市場緊俏、通膨依然頑強，貨幣市場近幾周對 Fed 更激進升息的預期心理明顯增溫。

芝商所的 FedWatch 工具顯示，鮑爾聽證會後，預測 3 月升息 1 碼的機率為 36.9%，升息 2 碼的機率為 63.1%，終點利率則落在 5.50- 5.75%。