Fed政策利率恐升至6%以上 投資人改向債市和現金尋求庇護

由於上月一系列經濟和通膨數據優於預期，投資人正在重新押注利率將會升至更高峰值。

通膨預期的重新調整，導致部分投資人押注政策利率可能升至 6% 甚至更高。在 1 月底之前受惠於數月來通貨緊縮的股票和公司債券等風險資產已經失去吸引力，投資人現在尋求避險資產，像是美國國債或現金。

Ionic Capital Management 投資組合經理人兼通膨保護 ETF 聯席投資組合經理人芬奇 (Doug Fincher) 說，「上個月彷彿敲響了警鐘。」「人們仍然不太重視，但肯定會有人對通貨膨脹型產品重新產生興趣。」

對 Fed 更積極升息的押注在貨幣市場上獲得更多關注。CME Group 周一 (6 日) 數據顯示，Fed 可能在 9 月將利率上調至 6% 頂點的可能性超過 13%，高於一周前的約 8%。

全球宏觀投資策略公司 The Macro Compass CEO 佩卡蒂耶洛 (Alfonso Peccatiello) 表示，來自對沖基金行業客戶的動作證明，人們對押注 Fed 政策利率在 12 月達到 6% 以上、且在明年 6 月前仍高於 5% 的交易結構「非常感興趣」。

他說，這些交易通常藉由期權進行，特別是通過押注擔保隔夜融資利率 (SOFR)；對 6% 以上利率水平的「正反」賭注是推動交易獲利的主要因素。

交易平台 Tradeweb 表示，對沖通膨風險的衍生品 2 月通膨互換日均交易量環比成長 23%。

隨著更高的通膨預期將短期債券殖利率推高至高於長期債券殖利率，部分投資人對債券殖利率曲線長端的債務到期日持謹慎態度。

LGIM America 美國固定收益策略主管伍德塞 (Anthony Woodside) 表示，減持企業信貸以支持美國國債等無風險資產，是針對未來幾個月利率長期偏高的一種操作方式。

他表示，「雖然整體殖利率看來很有吸引力，但鑑於我們可能在限制性貨幣政策下走向低迷，企業信用利差看起來過於緊俏。」他指的是收緊政策最終可能引發經濟急劇放緩的預期。

在固定收益之外，增加對商品的曝險也可能是利用當前全球經濟走向背後的需求的一種方式。伍德塞說，「由於中國是一個重要的需求來源，未來幾季油價可能面臨上行壓力。銅可能因類似原因而受益。」