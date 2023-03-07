Fed主席鮑爾：必要時會加速升息 利率最終水準可能高於之前預期

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二（7 日）赴國會作證表示，如果經濟數據持續強勁，美國央行將準備加快升息步伐，將借貸成本推高至此前預期水準。

鮑爾在參議院銀行委員會聽證會的事前準備的講話說：「最新的經濟數據強於預期，這表明利率的最終水準可能高於之前的預期。」

鮑爾還說：「儘管最近幾個月通膨一直在放緩，但將通膨降至 2% 的過程還有很長的路要走，可能會很坎坷。最新的經濟數據強於預期，這表明利率的最終水準可能高於此前預期。如果所有數據表明加快緊縮是有必要的，我們將加快升息步伐。」

鮑爾表示，儘管部分意外的經濟強勁可能是由於天氣溫暖和其他季節性影響，但 Fed 有注意到，這也可能是一個跡象，表明央行需要採取更多措施來抑制通膨，甚至可能恢復比官員們此前計畫還大的升息幅度。

核心服務通膨沒退燒 就業市場緊張

在評論當前經濟形勢和前景時，鮑爾指出，自去年年中他上次在眾議院作證以來，美國通膨成長已經一定程度上緩和，但通膨率還遠高於 Fed 的長期目標 2%。因為供應鏈瓶頸緩和，貨幣緊縮限制需求，核心商品部門的通膨已經下降。然而，住房以外的核心服務通膨並未下降。

他說：「到目前為止，在占核心消費者支出一半以上的剔除住房後核心通膨領域，幾乎沒有出現通膨降低的跡象。為了恢復物價穩定，需要看到這一領域的通膨降低，而且就業市場狀況很有可能會有所軟化。」

就業市場方面，鮑爾在證詞中指出，Fed 貨幣政策的大部分影響可能還在醞釀之中，就業市場仍維持自 1969 年以來從未見的 3.4% 失業率，而薪資成長強勁。他認為勞動力市場可能必須走弱，才能讓廣泛的服務業通膨下降。

彭博經濟學家 Anna Wong 和 Stuart Paul 表示，終點利率可能轉向更高，而且持續更長的一段時間。

市場反應

鮑爾證詞一出後，美股主要指數應聲走跌，美國公債殖利率再次逼近 4% 大關，美元指數直線拉高。

截稿前，道瓊工業指數跌近 400 點或 1.2%，暫報 33,037.00；那斯達克指數跌逾 80 點或近 0.7%，暫報 11,595.43；標普 500 指數跌逾 40 點或 1.05%，暫報 4,005.85；費城半導體指數跌 0.3%，暫報 2,985.68。美國 10 年公債利率升至 3.964%；美元指數升 105.355。

芝商所 FedWatch Tool 工具顯示，市場預估 Fed 在 3 月會議升息 1 碼（50 個基點）的機率為 36.9%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 63.1%；終點利率落在 5.5% 至 5.75% 區間。

圖：芝商所