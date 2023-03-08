鮑爾鷹襲 美債曲線倒掛惡化利差破100個基點

聯準會主席鮑爾週二 (7 日) 警告終點利率可能高於預期之後，美債殖利率曲線惡化，2 年期和 10 年期美債殖利率差距擴大至 103.5 個基點，這個關鍵經濟衰退警鐘發出逾 40 年最響亮的警告。

聯準會主席鮑爾週二出席國會聽證會時「鷹聲嘹亮」，他指出：「如果整體數據顯示有必要加快收緊政策，聯準會將準備加快升息步伐。聯準會可能需要在一段時間內保持緊縮貨幣政策立場，才能恢復物價穩定。」

鮑爾暗示 3 月可能升息 2 碼 (圖片：AFP)

美股週二盤中時段，2 年期美債殖利率躍升至 5%，自 2007 年來首度升破 5% 大關，遠高於 10 年期美債殖利率的 3.96%。10 年期美債殖利率比 2 年期美債殖利率低約 103.50 個基點，為 1981 年 9 月 22 日以來首次跌穿 -100 個基點整數位心理關口。

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 說：「這是一個非常典型的避險日，鮑爾明言升息步伐可能加快，終點利率可能不得不上調，這兩者的結合足以讓風險資產暴跌。」

短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。在正常情況下，長天期債券殖利率通常高於短天期債券，原因是長期持有債券風險也越高，受利率影響較大。

自去年 7 月以來，2 年期美債殖利率一直高於 10 年期美債殖利率，顯示市場對於經濟前景感到擔憂，因為聯準會仍在升息以對抗通膨。此預期導致較長期債券的殖利率走低，而較短天期債券殖利率依舊很高。

上一次出現美債殖利率倒掛差距逾 100 個基點是在 1981 年。當時的聯準會主席保羅．沃爾克 (Paul Volcker) 為對抗每年 10% 的通膨率，在雷根總統的支持下將利率提高到 20%，經濟衰退接踵而至，失業率飆升。

LPL Financial 的固定收益策略師 Lawrence Gillum 表示，回顧歷史，過去 6 次出現 2 年期和 10 年期美債殖利率倒掛，平均 18 個月後出現經濟衰退。

然而，Gillum 認為：「這次經濟衰退的可能性仍然未知，儘管通膨壓力居高不下，迫使聯準會不得不採取比目前更激進的升息措施，經濟衰退的風險可能會增加， 預測未來美債殖利率曲線可能進一步惡化。」