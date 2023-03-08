〈紐約匯市〉鮑爾示警終點利率恐更高 DXY跳升逾1% 觸三個月高點

在美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示升息幅度可能超出預期，並警告距離 2% 通膨目標還要很長一段路要走後，美元指數周二 (7 日) 觸及三個月高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升近 1.2%，至 105.58，盤中一度升抵 105.65，是去年 12 月初以來最高。

鮑爾周二赴國會作證時表示，若所有數據均顯示需要更嚴厲的措施來應對物價上漲，Fed 準備加快升息步伐。鮑爾此番言論向投資人表明，聯邦資金利率最終可能高於原先預期，對於 Fed 本月升息超過 1 碼的預期也隨之升溫。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「鮑爾明確談到更高的利率目標。這是市場一直在談論的事情，但顯然還沒完全反映出來。」

鮑爾的言論帶動美國短債殖利率攀升，5 年期美國公債殖利率周二飆破 5%，是 2007 年來首見，10 年期美債殖利率則跌至 3.97%，兩者殖利率倒掛幅度創逾 40 年來最大。債券殖利率曲線倒掛通常被視為經濟衰退的前兆。

聯邦資金期貨交易員現在預估，Fed 在 3 月 21 日和 3 月 22 日的會議上升息 2 碼的機率約為 60%，遠高於周二稍早的 22% 左右。投資人將密切關注 Fed 在 3 月會議上更新的點陣圖，以了解 Fed 官員對升息前景的看法。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 說：「市場把注意力放在 3 月 22 日的點陣圖上，希望從中取得有關終點利率的明確信號。」Fed 官員 12 月時曾預測，終點利率將在今年升到 5% 至 5.25%。但現在交易員已消化終點利率在 9 月達到 5.64% 的預期。

周五公布的 2 月非農報告也將提供更進一步的線索，向投資人說明 1 月遠超預期的就業表現，究竟是曇花一現還是趨勢的一部分。經濟學家預估，2 月非農新增就業人數將達 20.3 萬，薪資成長估月增 0.3%，年增 4.8%。

美元兌日元升逾 0.9% 至 137.20 日元，是去年 12 月 20 日以來最高。

美元飆升之際，歐元貶近 1.2% 至 1.0553 美元，至逾一周低點；英鎊貶 1.6% 至 1.1830 美元，是去年 11 月以來最低。

澳幣重貶 2% 至 0.6591 美元，也創逾三個月新低。澳洲央行 (RBA) 稍早宣布升息 1 碼，如預期將現金利率調升至十餘年來最高水準，但也暗示可能即將完成緊縮行動。

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