鮑爾雙倍鷹調 市場押注3月升息2碼機率破七成

聯準會主席鮑爾週二 (7 日) 於國會聽證會上釋出強烈鷹派訊號，市場聞訊丕變，押注 3 月升息 2 碼機率破 70%，遠高於聽證會前的 30%。

鮑爾週二明確承認，他在 2 月 1 日反覆提及的通膨趨緩的過程可能不會那麼順利，如果經濟數據持續強勁，聯準會準備加快升息步伐，並且終點利率可能高於此前預期。

鮑爾此番言論呼應先前克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 和聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 不排除重返大幅升息的說法。

(圖片：AFP)

目前的聯邦基金利率為 4.5~4.75%，距離 3 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 還有 2 週時間，本週五的美國 2 月份非農就業報告，以及下週的通膨報告將對決定即將到來的升息決定至關重要。

鮑爾週二言論顛覆華爾街近期認為聯準會將以溫和升息來抑制通膨的觀點，促使債券價格跌至新低，標普指數瀉破 1.5%。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前押注聯準會 3 月更可能升息 2 碼，此機率從聽證會前的約 30% 竄升至超過 70%。交易員還預期終點利率將在 9 月之前升至 5.66% 左右。

交易員押注聯準會 3 月升息 2 碼機率破 70% (圖片：CME FedWatch)

Brandywine Global Investment Management 投資組合經理 Tracy Chen 表示：「鮑爾這次的『鷹調』是雙倍的，一方面暗示終點利率會更高，另一方面稱升息步伐也會加快。鑑於近期通膨數據，他之前把升息幅度下調至 1 碼可能操之過急了，此次調整可能降低聯準會落後於通膨曲線的風險。」

富蘭克林鄧普頓投資解決方案公司 MosaiQ 投資策略負責人 Max Gokhman 說：「儘管鮑爾只是強調最新數據中已強調過的驚人彈性，但交易員在某種程度上對他的坦率感到驚訝，並開始消化 3 月份升息 2 碼的預期，這隨後讓其他市場陷入不安。」

PGIM 固定收益公司多部門投資組合經理 Lindsay Rosner 擔憂道：「聯準會本輪升息循環僅進行了一次 1 碼的升息，如果他們回到 2 碼，誰能保證將來不會回到 3 碼？這對升息幅度將階梯式下降的想法肯定是個打擊。」

Baird 董事總經理 Michael Antonelli 指出， 市場討厭利率利率超過預期或升速超乎預期。投資人正試圖了解聯準會的終點利率水平，因此這進一步提高升息預期，為市場帶來阻力，使每次反彈看起來都更加不穩定。