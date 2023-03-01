鉅亨投資雷達》十月以來的反彈，大家最愛買什麼？

經歷 2022 年股債市的大幅修正，全球主要市場在 2022 年 9 月觸底之後強勁反彈。接連幾個月市場表現急速拉升（MSCI 世界指數自低點回升將近 20%），也讓許多在場邊觀望已久的投資人重新回到戰場。大家一定很好奇，近期股市反彈以來，投資人都跑去買什麼類型的資產？這些火熱的投資標的有什麼特色、績效又如何？

1. 去年十月以來全球資金流去哪？

基金的淨流量表示一段時間內資金流入減去流出的淨額，因此可以從這個數字來觀察投資人對基金的信心程度。從下表可以看到，在基金淨流入排行榜中，第一名是美國平衡混合型，其中貢獻最大的是聲量長久不衰的熱銷基金 - 安聯收益成長以及富蘭克林穩月收；而美元債券基金也因聯博美國收益的大量淨流入奪得排行榜第二名；第三名則是國家逐步解封、反彈力道強勁且淨值回升變化最大的中國股票基金，其中又以富達的中國聚焦和中國內需消費成長最多。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料區間為 2022/9/30-2023/1/31，統一以美元計算，採理柏環球分類的基金類別。此資料不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 為什麼這些基金如此火熱？

基金績效總是投資人最關注的因素之一，觀察過往報酬表現也是許多投資人申購基金前的第一個動作。從下表可以看到，在 2022 年 10 月至 2023 年 1 月之間，基金淨流入排行榜中各類別的累積績效幾乎都有介於 8%-20% 正報酬表現，其中又以平均上漲 19.2% 的環球新興市場股票基金及 17.8% 的中國股票基金表現更佳。在經歷 2022 上半年的風風雨雨後，終於迎來正報酬的投資人信心回升，也因此充分利用市場上升趨勢來調整投資配置（美元貨幣市場基金自 10 月以來規模縮小約 7%，環球股票與美元債券則分別擴張約 11% 及 16%）。

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/9/30-2023/1/31，統一以美元計算，採理柏環球分類的基金類別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 近三個月台灣資金流去哪？

如果以台灣投資人近幾個月最愛買的境外基金來看，從下表的國人淨申購金額排行榜可發現，除了前段提到的全球熱門基金外，投資人也因應經濟前景不明確，買入相對保守的投資等級債券基金。另外，隨著美國通膨率自高點逐漸回落，市場樂觀認為聯準會的貨幣政策有望轉向，美元指數自 2022 年 9 月高點逐步走弱，與美元走勢息息相關的新興市場上漲動能強勁（MSCI 新興市場指數自低點回升將近 25%），從榜單中也有不少新興市場相關基金可看出，台灣投資人也同樣跟上這段趨勢，大舉買入新興市場基金。

資料來源：基金資訊觀測站，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/11-2023/1，統一以新台幣計算。此資料不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

不論穩健或積極，各有各的優勢

本篇文章整理了自 2022 年 10 月反彈以來，全球及台灣投資人的資金流向。可看出全球投資人偏好將資金佈局較穩健的美國平衡及債券型基金，以及步上復甦之路的中國股票基金；台灣的投資人則是除了保守型基金之外，同樣看好新興市場相關基金。能夠受到大多數投資人青睞的基金一定有它的優點，投資人可評估有沒有哪檔基金同樣也適合你？

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