Fed今年投票委員：政策制定不該過度依賴市場反應

今年有聯準會 (Fed) 決策投票權的芝加哥聯準銀行新任總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，央行官員未來在解讀傳統經濟數據時，必須搭配對實際經濟更及時且第一手的觀察，避免過度重視金融市場反應。

古爾斯比周二 (28 日) 發表他上任以來首場談話， 他坦承，由於經濟數據發布時間和實際情況有時間差，因此很難避免依賴投資人對即將到來消息的即時反應。

「但是，若決策官員過度依賴市場反應，將是危險和錯誤的。我們的工作是依據真實經濟中發生的事情，做出判斷。」

古爾斯比在去年 12 月 1 日，從伊凡斯 (Charles Evans) 手中接下芝加哥聯準銀總裁的職務。他曾擔任前總統歐巴馬首席經濟顧問三年的時間，之後回到芝加哥 Booth 商學院傳授經濟學，一直是活躍於電視圈的經濟評論員。

他說：「在這個經濟裡，很多事情發生翻天覆地的變化，我們需要搞清楚將在何處著陸，以及對未來的意義。但我們會找出答案的。」

他認為，美國經濟將面臨「顛簸的道路」，數據的波動讓人難以看到經濟的真實情況，因此，利用實際經濟觀察補充傳統數據的不足，就變得很重要，尤其當情況就像大流行大部分時候的奇怪且懸而未決，更顯得重要。

古爾斯比並未藉由這個機會，透露他對貨幣政策的看法。不過在去年 10 月還沒有宣布為聯準銀行總裁以前，他曾公開表示，5% 終點利率對他而言是合理的。

聯邦資金利率區間目前位在 4.50-4.75%，而 Fed 官員去年 12 月預測，今年利率頂點將高於 5%。

Fed 將在 3 月 21 至 22 日會議上公布最新利率預測點陣圖。由於美國 1 月物價上漲壓力意外頑強，期貨市場目前預測今年的終點利率可能高達 5.4%。

Fed 主席鮑爾本月稍早曾說， Fed 最重要的資料來源之一，是從各個區域聯準銀行蒐集而來、和當地經濟和社區有關的資訊。