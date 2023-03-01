台灣首檔 ESG 低碳 ETF 核准成立 募集 48.2 億元創近年新高

結合 ESG、平準金機制與低碳 ESG 三大優勢，為台灣首檔正宗 ESG 低碳龍頭 ETF—群益台灣 ESG 低碳 50ETF(00923-TW) 已核准成立，募集金額 48.2 億元，為近年來台股 ETF 基金募集金額最多的一檔，預計 3 月 8 日上市。

00923 主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，有別於一般市值型台股 ETF，00923 具有低碳、ESG、收益平準金機制。

00923 強調除了市值夠大且獲利外，更重視低碳 ESG 的企業優勢，在設計篩選機制時領先全台納入「三 E」條件，選出有訂單、能獲利的台灣低碳 50 大龍頭企業。

群益投信說明，第一個 E 是指 ESG，成份股須是台灣永續評鑑等級 BBB 級 (含) 以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，如：賭博、菸草、情色、軍武等企業；第二個 E 則是 ROE 獲利能力，成份股也必須是市值前一百大與近一年 ROE>0 的已獲利企業；第三個 E，做為首檔考量 Carbon Emission 搶先布局低碳商機的台股 ETF，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

群益台灣 ESG 低碳 50ETF 基金經理人洪祥益表示，在所有 ESG 基金當中，以對抗氣候變遷為主題，也就是低碳相關主題的基金，資金淨流入量明顯超過其他 ESG 主題的基金，ESG 是全球投資的熱點，而「低碳」在 ESG 投資當中更是重點中的重點！

洪祥益表示，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，而正所謂「資金動能之所在，股價動能之所在」，在資金浪潮的推動下，低碳 ETF 後市表現可期！此外，台灣投資人偏愛投資龍頭股，當看重環境利益的「低碳投資」成為顯學，此時若再加入低碳等相關因子層層篩選，料將為投資結果大大加分。

今年以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而 ESG 永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，在通膨有望持續降溫、Fed 利率觸頂在即，加上對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，今年第一季不失為佈局台股的好時機。建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的 ESG 低碳的台股 ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。