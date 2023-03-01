台灣首檔 ESG 低碳 ETF 核准成立 募集 48.2 億元創近年新高

台灣首檔 ESG 低碳 ETF 核准成立 募集 48.2 億元創近年新高。（鉅亨網資料照）
台灣首檔 ESG 低碳 ETF 核准成立 募集 48.2 億元創近年新高。（鉅亨網資料照）

結合 ESG、平準金機制與低碳 ESG 三大優勢，為台灣首檔正宗 ESG 低碳龍頭 ETF—群益台灣 ESG 低碳 50ETF(00923-TW) 已核准成立，募集金額 48.2 億元，為近年來台股 ETF 基金募集金額最多的一檔，預計 3 月 8 日上市。

00923 主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，有別於一般市值型台股 ETF，00923 具有低碳、ESG、收益平準金機制。

00923 強調除了市值夠大且獲利外，更重視低碳 ESG 的企業優勢，在設計篩選機制時領先全台納入「三 E」條件，選出有訂單、能獲利的台灣低碳 50 大龍頭企業。

群益投信說明，第一個 E 是指 ESG，成份股須是台灣永續評鑑等級 BBB 級 (含) 以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，如：賭博、菸草、情色、軍武等企業；第二個 E 則是 ROE 獲利能力，成份股也必須是市值前一百大與近一年 ROE>0 的已獲利企業；第三個 E，做為首檔考量 Carbon Emission 搶先布局低碳商機的台股 ETF，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

群益台灣 ESG 低碳 50ETF 基金經理人洪祥益表示，在所有 ESG 基金當中，以對抗氣候變遷為主題，也就是低碳相關主題的基金，資金淨流入量明顯超過其他 ESG 主題的基金，ESG 是全球投資的熱點，而「低碳」在 ESG 投資當中更是重點中的重點！

洪祥益表示，未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，而正所謂「資金動能之所在，股價動能之所在」，在資金浪潮的推動下，低碳 ETF 後市表現可期！此外，台灣投資人偏愛投資龍頭股，當看重環境利益的「低碳投資」成為顯學，此時若再加入低碳等相關因子層層篩選，料將為投資結果大大加分。

今年以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而 ESG 永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，在通膨有望持續降溫、Fed 利率觸頂在即，加上對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，今年第一季不失為佈局台股的好時機。建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的 ESG 低碳的台股 ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。

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