審慎樂觀看待2023年非投資級債前景

非投資級債券在 2022 年與其他資產同步下跌，美銀美國高收益限制指數下跌 - 11.21%。儘管今年 1 月上漲 3.9%，2 月份市場的最差殖利率超過 8%，以殖利率而言，估值仍然具有吸引力。美國經濟持續放緩，但我們對非投資級債券持樂觀態度。樂觀的展望基於相對健康的基本面、技術面具支撐以及有助於補償投資風險且具吸引力的殖利率。

雖然經濟動能正在減緩，但非投資級債的基本面依然良好。美國非投資級發債企業第三季的 EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤) 年增率為 17%，迄今公佈的第四季獲利多數具有韌性。非投資級企業持續產生現金流，並利用這些資源為疲軟的經濟做準備。美國非投資級市場的槓桿率已從疫情期間的 5.2 倍下降至如今的 3.2 倍。過去 12 個月的違約率穩定在 1%。預計隨著經濟下滑，違約率將小幅上升，但鑑於非投資級發債企業的槓桿率較低，且市場並未承受巨大壓力的情況，我們預計違約率將保持在 3% 以下。違約將持續受控的另一個原因是近年來美國非投資級債的信用品質出現改善。過去非投資級債曾有 35% 的 BB 級債券，金融海嘯後，近 25% 的債券被評為 CCC 級及以下等級。目前則是 50% 的 BB 等級，CCC 級僅約 10%。高品質的發債企業通常更有能力抵禦衰退。

非投資級債券技術面非常穩健。2022 年美國非投資級債券市值縮水近 2000 億美元，贖回、公開收購與到期的債券總規模將近 2000 億美元，且升級至投資級債券的規模為 1000 億美元。這意味著 2022 年近 3000 億美元債券離開非投資級市場，新的非投資級債券發行量則略高於 1000 億美元。未償付的非投資級債券減少近 2000 億美元，佔美國非投資級債券總市值的 10% 以上（市場規模略低於 1.5 兆美元）。預期明日之星的風潮在今年將繼續下去，因為西方石油等大型發債企業可能升至投資級。非投資級發債企業得以避免在 2022 年的不利條件下發行債券，因為去年到期的多數債券已在 2020~21 年的大量發行年度進行再融資。在 2025 年之前到期的債券很少，大約 80% 的發債企業在未來 2 年內沒有到期債券，這是我們相信 2023 年違約率得以避免激增的另一個原因。

相對於近期歷史水準，非投資級債券的最差殖利率是豐厚的，即使美國非投資級債券以利差而言並不是過於便宜。根據前述的基本面、技術面以及債券殖利率，這些因素支持我們看好非投資級債券未來 12 個月的表現。摩根大通研究部計算，在過去 37 年裡，當投資者投資殖利率為 8-9% 的美國非投資級債券時，未來 12 個月回報率的中位數為 11.4%。基於市場的信用品質改善，預期投資者持有非投資級債券所要求的風險溢酬也會降低。因此，以經過品質調整的基礎來說，與過去水準相比後，美國非投資級債利差的吸引力更佳。

閱讀更多精彩文章

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。文中所提公司僅作資產配置說明，非為個股推薦。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊查詢可至網站 https://namfund.tw/4cye88

野村投信為 NN (L) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】110615 台北市信義區信義路 5 段 7 號 30 樓 理財諮詢專線：(02)8758-1568 AMK01-230200050