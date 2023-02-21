鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed會議紀錄 瑞銀預估今年iPhone出貨量下滑

美股重要看點：

本週市場關注聯準會 (Fed)2 月會議紀錄及多名 Fed 官員談話以評估政策動向。美今日將公布 PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.881%。美股期貨週二 (21 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.81%，標普 500 期貨漲 0.76%，那斯達克 100 期貨漲 0.86%。

美國聯準會將在台北時間週四 (23 日) 凌晨公布 2 月會議紀要，在 1 月經濟數據顯示通膨似乎具有黏性之後，交易員將從最新會議紀錄中，尋找 Fed 會如何做出回應的相關線索，尤其是官員們對於升息 1 碼以上或是終點利率可能更高的看法。

本週也將有多名 Fed 官員發表談話，包含紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester)，以及波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 等。

周二將公布服務業和製造業的標普全球採購經理人 (PMI) 指數報告。PMI 衡量各個產業的商業活動是成長還是下降，可以觀察有關企業在當前經濟環境中的表現。

摩根大通策略師表示，美國經濟仍有可能陷入衰退，看多投資人恐怕很快就會因美股反彈結束而感到失望。

以 Mislav Matejka 為首的策略師在一份報告中表示，在聯準會 (Fed) 激進升息行動之後，現在就排除經濟衰退的可能性為時過早，因為貨幣政策對經濟的影響可能滯後 1 到 2 年。

「從歷史上看，股市通常不會在 Fed 開始降息前觸底，我們甚至在 Fed 停止升息前從未見過低點，未來仍可能出現衝擊。」Matejka 說道。

Matejka 說，央行通常只會在總體經濟環境較市場預期更糟糕的情形下，才會調整貨幣政策，因此第一季很可能就是今年股市最高點。

美國昨日 (20 日) 為華盛頓誕辰紀念日 (Presidents Day)，美股休市一天，今日恢復正常交易。有數據顯示，自 1971 年以來，標普 500 指數在華盛頓誕辰紀念日後的第二天約有 51.9% 的時間收盤走高，但平均為下跌 0.13%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 初值，預估 47.2，前值 46.9

美國 2 月 Markit 服務業 PMI 初值，前值 46.8

美國 2 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 46.8

美國 1 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 405，前值 402

美國 1 月成屋銷售率 (%)，預估 2.5，前值 - 1.5

重要個股動態：

家得寶 (Home Depot)(HD-US) 周二 (21 日) 盤前公布第 4 季財報，獲利優於預期，但營收未達目標。

截至 1 月 29 日當季，家得寶銷售額為 358.3 億美元，較去年同期的 357.2 億美元成長 0.3%。該零售商淨利為 33.6 億美元，也較去年同期的 33.5 億美元或每股 3.21 美元高出 0.3%。

HD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

瑞銀 (UBS) 分析師在一份報告中預測，蘋果 (AAPL-US) 今年 iPhone 出貨量將會下滑，出貨量增長率將會是 4 年來首度落後於競爭對手 Android 手機。

瑞銀預估，今年 iPhone 出貨量為 2.29 億支，較去年減少 0.7%。相比之下，搭載 Android 作業系統的智慧型手機出貨量預計增長 3.2%。

儘管今年 iPhone 出貨量預期將會下滑，但瑞銀分析師表示，由於服務業務營收增長，蘋果仍然是該行看好的股票之一。瑞銀給予蘋果「買入」評級，目標價設在 180 美元。蘋果股價上週五收在 152.55 美元。