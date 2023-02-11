德銀提四情境 看美國經濟成長和利率前景如何影響美元

德意志銀行 (Deutsche Bank) 策略師提出四個潛在情境，說明在不同成長和利率情境下，美國經濟出現軟著陸和硬著陸的可能性，以及後續對美元的影響。

德銀總經策略師 Alan Ruskin 表示，意外強勁的 1 月非農報告，包含新增就業 51.7 萬和 3.4% 的失業率，將為美國經濟的兩種著陸情境帶來新的風貌。

Ruskin 於周四 (9 日) 報告指出，亮眼的就業報告可能增加美國經濟在未來六個月軟著陸與長期硬著陸的前景。他對硬著陸的定義和美國國家經濟研究局 (NBER) 的相同，也就是實質國內生產毛額 (GDP) 連續兩季負成長。

去年多數時間，美元是金融市場上表現最亮眼的貨幣之一，隨著投資人將美國利率上升和全球衰退風險納入考量，衡量美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 一度飆至 20 年來最高水平。不過，因市場對聯準會打擊通膨的決心和繼續升息的意願感到質疑，DXY 過去三個月已跌了 5.8%。

美元指數往往會伴隨著投資人對美國利率的潛在動向，以及國內經濟表現相對於其他地區的看法而有所變動。

Ruskin 列出美國經濟成長和利率的四個可能情境，以及在四個情境下，美元相對於其他 G10 貨幣和新興市場貨幣的反應。

(圖：MarketWatch)

其中，情境二似乎最接近他的想法，即美國經濟將在未來六個月實現軟著陸，然後在 2023 年下半年和 2024 年初陷入衰退。

在情境二之下，終點利率將達到 5-5.25%，甚至更高，但會比 Fed 預期的還要更早開始降息，至於對匯率的影響，上半年美元兌其他 G10 貨幣估處盤整狀態或保持穩健，然後在下半年走軟；新興市場貨幣無論是兌美元還是兌其他 G10 貨幣，在今年剩餘時間內都可能表現不佳。

Ruskin 解釋，他對美國經濟在短期內軟著陸越來越樂觀的部分原因是，即使勞動力市場仍強，但通膨已有所改善。

不過，考量到 Fed 必須在控制通膨的同時收緊金融條件，他認為 Fed 更可能出現政策失誤，美國經濟在六個月後出現硬著陸的風險也變得更高。