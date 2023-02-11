Fed投票委員支持利率升至5%以上 提及明年降息可能性

今年輪值聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的成員、費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周五 (10 日) 表示，1 月超強的非農就業報告並未改變他支持升息 1 碼的看法，他認為利率必須升至 5% 以上並保持一段時間，以確保通膨受控制，但他也說，假如通膨持續減緩，2024 年有降息的可能性。

哈克接受路透訪問時說：「此刻促使我們升息的因素是通膨，而我們已經開始看到通膨開始下降的初步跡象。現階段，我們可以用每次 25 個基點 (1 碼) 的速度，讓通膨獲得控制且不傷害勞動力市場。」

他形容，縮小升息幅度對聯準會 (Fed) 來說屬於「風險管理」議題。

Fed 去年多次升息 3 碼，直到 12 月轉為升息 2 碼，並在 2 月的今年首場會議轉升 1 碼。目前聯邦資金利率介在 4.50-4.75%，而 Fed 官員去年 12 月發布的利率點狀圖顯示利率最高會在今年升到 5.1%，接下來 3 月會議將更新點狀圖。

今年有 FOMC 投票權的哈克支持利率升至 5% 以上，並認為美國今年軟著陸的機率升高。圖取自費城聯準銀官網

2 月會議後，美國公布 1 月非農就業新增 51.7 萬人，幾乎是市場預測的三倍，令市場懷疑僅升 1 碼是否足夠，以及超乎預期的就業市場是否會讓 Fed 變得更激進。Fed 主席鮑爾本周表示，為了壓制通膨，可能需要更進一步升息。美國下周將公布 1 月消費者物價指數 (CPI)。

但哈克表示，即使非農就業報告在 2 月會議前就公布，他仍會支持升息 1 碼。

降息可能性

哈克表示，他支持再多幾次每次 1 碼的升息，「我們必須把利率升道 5% 以上——現在已經很接近——然後暫停。但這會比 5% 高多少？再看看吧。」

假如美國通膨走上降溫的軌道，而且未來幾年有望朝 2% 目標回落，哈克表示，這將讓 Fed 有機會在某個時間點降息，以免貨幣政策過度限制經濟成長。

他說：「我不認為 (降息) 今年會發生，但 2024 年可能開始看到利率朝下走，這會是逐漸發生的過程。」

哈克重申，他不認為美國經濟會步入衰退，並警告投資人不要用簡單的工具判斷經濟前景，例如債券殖利率或失業率的走向。

他說：「我們的機率其實正在提高——可以看到軟著陸。雖然這不代表我們已經走出困境。經濟仍有可能衰退，但我想我們可以藉由謹慎行事避開它。」