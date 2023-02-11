〈紐約匯市〉關注下周美國CPI報告 DXY周線收紅 日元止步連三黑

美元指數周五 (10 日) 上漲，周線連二紅，因投資人預期下周的美國消費者物價指數 (CPI) 可能高於預期。另一方面，在傳出日本政府決定任命前日本央行 (日銀) 審議委員植田和男 (Kazuo Ueda) 擔任新任日銀總裁後，日元一度攀至一周高點，終止連續三周收黑的態勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.35%，至 103.58，周線收漲 0.6%。

2 月密大調查顯示，美國家庭對未來一年的通膨預期為 4.2%，高於 1 月的終值，整體消費者信心指數則達 66.4，創一年新高。

除了密大數據之外，美國勞工統計局公布年度通膨修訂值，顯示 12 月 CPI 小幅上升 0.1%，非上月公布的下跌 0.1%，11 月數據也自月增 0.1% 上修至 0.2%。

道明證券外匯策略師 Mazen Issa 說：「下周的 CPI 報告已成為焦點，因為今早有跡象顯示，通膨比去年認為的還要更強勁，這確實對聯準會 (Fed) 可能降息的想法構成挑戰，包含失業金、ISM 以及勞動力市場等強勁數據，正在推動更長期的 Fed 政策立場，這最終可能會發生，進而幫助美元重新站穩腳跟。」

根據路透調查，市場預期下周二 (14 日) 的美國 1 月總體 CPI 和核心 CPI 都將增長 0.4%。

日元兌美元周五盤中一度漲逾 1%，至一周高點。根據日媒報導，日本政府決定認命前日銀審議委員植田和男為下一屆日銀總裁，但在後者表態當前寬鬆政策屬適宜之後，日元漲幅收斂，截稿前小漲 0.18% 至 131.35 日元兌 1 美元。

日本首相岸田文雄表示，政府計劃周二向議會提交日銀總裁人事案。日元兌美元本周小漲 0.17%，止步連三黑。

歐元和英鎊兌美元連袂走低，歐元下跌 0.6% 至 1.0675 美元，逼近一個月低位，本周貶 1.1%；英鎊跌 0.5% 至 1.2058 美元，周線微幅收高。

澳幣和紐元雙雙跌約 0.3%，澳幣報 0.6914 美元，紐元報 0.6304 美元。

截至台灣時間周六 (11 日) 約 7:30 價格: