經濟學家：經濟「不著陸」將迫使Fed持續升息 科技股恐將領跌

Apollo Global Management 首席經濟學家兼合夥人 Torsten Slok 表示，若是經濟不著陸 (no landing)，可能將迫使美聯準會 (Fed) 將利率升到高於市場預期的水準，進而導致科技股領跌美股市場。

Slok 表示，經濟不著陸的情景，即是經濟避免或是至少推遲了經濟放緩的命運，但隨著 Fed 繼續收緊貨幣政策，清算的時間可能不久就到。

Slok 警告，在利率還需上升的情況下，將不利於科技股、成長股以及那斯達克指數。

Slok 指出，股市在 2023 年初大幅上漲，是因為缺乏任何經濟明顯的放緩跡象，讓在去年股市暴跌後減持股票的投資人害怕錯失。

Slok 說，雖然汽車和耐用品等依賴融資、對利率敏感的產業景氣放緩，但占美國經濟 80% 的服務業仍然強勁，若是服務業還需要填補數十萬個工作，則薪資上漲可能會使通貨膨出現僵固。

Slok 也說，隨著房貸利率脫離近期高峰，房地產市場的低迷顯現出緩解的跡象。有房仲回報，在春季銷售旺季來臨前，買房看屋人數已經開始回升，意味著近幾個月房市疲軟抑制通膨的影響可能會消退。

此外，中國經濟重新開放後，可能會再度推升大宗商品原物料報價的回升。

Slok 表示，如果聯邦基金利率達到 5.5% 才觸頂，高於先前 Fed 的預測，他也不會感到驚訝。他並擔憂，如果 Fed 在 2023 年必須比市場預期更積極地升息，那麼去年股債雙殺的情景恐怕將再度重現。