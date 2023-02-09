前Fed總裁：美國經濟軟著陸的可能性不大

前聯準會紐約分行總裁 William Dudley 警告表示，每當聯準會 (Fed) 試圖像如今一樣削弱就業市場時，都會導致經濟衰退，美國經濟要軟著陸的可能性並不大。

Dudley 週三 (8 日) 接受採訪時表示，儘管市場多頭堅持認為美國將免於經濟衰退，但是從歷史來看，Fed 不太可能引導經濟擺脫衰退。

儘管目前經濟仍有動力，但 Dudley 預期，有鑑於 Fed 仍需要持續緊縮以控制通膨，經濟即將陷入衰退。目前物價仍遠高 Fed 設定的 2% 目標，同時就業市場依然火爆，美國 1 月非農新增就業人數達 51.7 萬，遠高於市場預期。同時，失業率報 3.4% ，低於市場預期的 3.6%，創 53 年新低。

Dudley 說，種種跡象表明 Fed 仍需持續緊縮，儘管利率已經上調了 450 個基點。不少經濟學家也警告，如今的高利率很容易使經濟陷入衰退。

Dudley 說：「我確實認為，年中可能會出現經濟衰退，因為 Fed 必須大幅推高失業率，才能使就業市場上出現疲軟。以史為鑑，每次 Fed 將失業率推高超過 0.5 個百分點，總是會陷入衰退。我並不認為這次會有何不同。」

市場預計 Fed 將再升息兩次 25 個基點，但鮑爾一再指出就業市場吃緊，是利率需要保持在限制性水平的原因。先前，他警告，整個 2023 年利率都將保持高點，並會給經濟帶來麻煩。

不過，Dudley 也表示，即使 Fed 過度干預並引發經濟衰退，Fed 也有望輕鬆扭轉局面。他指出，全面爆發金融危機的可能性不大，主要受惠於 2008 年金融危機後實施的改革，以及 Fed 有能力降低利率以刺激經濟。

「長期維持緊縮的風險小於過於寬鬆的風險，因為 Fed 有能力在時機成熟時轉向支撐經濟。」Dudley 說道。