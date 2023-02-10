Fed升息擔憂影響 全球股票基金資金外流

全球股票基金出現 5 周來首次單周資金流出，因遠超預期的美國就業報告讓市場擔憂聯準會（Fed）維持政策利率的時間將比預期還久。

Refinitiv Lipper 數據顯示，截至 2 月 8 日的一周內，投資人從全球股票基金撤出約 2.09 億美元，是自 1 月 4 日以來首次出現單周淨拋售。

美國股票基金資金流出 4.7 億美元，不過投資人買入歐洲和亞洲基金各約 1 億美元。數據顯示，醫療保健、必需消費品和能源產業分別淨流出 12.3 億美元、5.01 億美元和 3.06 億美元，而金融行業則淨流入約 9.52 億美元。

與此同時，投資人連續第六周買入債券基金，但購買量降至 45.2 億美元，為去年 12 月 28 日以來最低。

全球短期和中期債券基金連續第三周受到青睞，淨流入 23.8 億美元。儘管如此，投資人仍退出價值 22.7 億美元的政府債券基金，至少是自 2021 年 3 月以來最大單周淨拋售。此外，全球貨幣市場基金流出 44.7 億美元，前一周為淨買入 11.2 億美元。

在大宗商品基金中，投資人連續第二周向能源基金淨買入 4.47 億美元，而貴金屬基金則在經歷一周資金流出後淨買入 1 億美元。

24,697 檔新興市場基金數據顯示，股票基金連續第五周淨買入 27.4 億美元，而債券基金則淨流入 13 億美元。