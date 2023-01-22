本週操盤筆記：微軟、特斯拉大廠財報 日本央行會議紀要、主要經濟體PMI

美股財報季持續，本周微軟、特斯拉、英特爾、波音等大廠將陸續公布財報，另外，日本央行在上週利率會議結束後，將公布貨幣政策會議紀要；本周也有一系列經濟數據將出爐，包含主要經濟體 1 月製造業 PMI 數值，以及去年第四季 CPI 等。以下是本週重要大事：

微軟、特斯拉、英特爾財報登場 為科技股財報周劃開序幕

美股財報季開跑，市場關注科技股去年日曆年第四季表現，本周科技股由微軟 (MSFT-US)、德儀 (TXN-US) 首先打頭陣，半導體設備巨頭艾司摩爾 (ASML-US) 緊跟在後，隨後是電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US)、英特爾 (INTC-US) 接力，另外，電信巨頭 Verizon (VZ-US)、AT&T (T-US)、波音 (BA-US) 也將公布財報並釋出展望。

據 FactSet 統計，截至上週標普 500 指數有 11% 企業公布財報，其中超過 6 成營收、獲利都優於華爾街預期，不過，統計目前 7 家公布第一季財測的企業，有超過 7 成企業預計將陷入虧損，比例創 10 年來平均新高。

FactSet 表示，華爾街分析師預估第一季 500 家企業平均獲利將衰退 1.1%、營收成長 2.7%，第二季疲軟狀況可望落底，獲利估衰退 1.2%、營收成長 0.3% ，但預計第三季企業平均獲利將成長 4.6%、營收成長 1.5%，第四季將成長 10.5%、營收成長 4.6%；總計今年企業獲利將成長 4.2%、營收成長 2.9%。

日本央行公布貨幣政策會議紀要 ECB 拉加德發表談話

日本央行在 12 月無預警升息後，1 月中利率會議按兵不動，但提高通膨預測，以反映企業持續把原物料價格轉嫁給消費者的現況，並堅持 YCC 計畫，本周日本央行將公布貨幣政策會議紀要，預期將釋出更多利率、通膨看法；同時，歐洲央行總裁拉加德也將出面針對經濟情勢發表談話。

美國、德國等主要經濟體 PMI 指數出爐

經歷去年下半年經濟疲軟後，本周美國等大型經濟體將公布製造業 PMI 數值等經濟數據，市場預期，法國、德國、英國製造業景氣可望回溫，美國製造業 PMI 也預估將小幅上升，美國去年 12 月耐用品訂單也可望在消費旺季帶動下，由前月負成長轉正，較 11 月成長 2.5%。