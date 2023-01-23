投資人評估貨幣政策前景 美債殖利率小幅上揚

由於投資人評估 Fed 的下次利率決定並考量更廣泛的經濟前景，美國國債殖利率周一 (23 日) 幾乎沒有變化。

截至美東時間上午 6:30，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 2 個基點至 3.504%。2 年期國債殖利率也小漲 2 個基點至 4.185%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

由於 Fed 是否會在 1 月 31 日和 2 月 1 日的下次會議上升息 25 或 50 個基點的不確定性，投資人繼續評估未來的貨幣政策決定。

最近幾周，Fed 官員們暗示他們會考慮將升息幅度放緩至 25 個基點。 包括 Fed 理事沃勒在內的一些人直截了當地表示贊成小幅升息。

這是因為 12 月的批發和消費者通膨數據均按月下降。

許多投資人希望 Fed 今年能放慢或完全暫停升息。Fed 在與高通膨脹對抗時宣布的升息步伐，引發了人們對可能出現經濟衰退的擔憂。

周一沒有關鍵經濟數據。但投資人將關注周二 (24 日) 標準普爾全球採購經理人指數 (PMI) 報告，以及周四 (26 日) 的 GDP 數據和周五 (27 日) 的個人消費支出 (PCI) 物價指數。

後者是 Fed 最青睞的通膨指標之一，可以為 Fed 下一步的政策舉措提供方向。