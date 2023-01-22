蘋果iPhone 15 Pro系列有新外觀 傳將改為超薄弧形邊框

據科技網站 Mmacrumors 21 日報導指出，知名蘋果爆料者「ShrimpApplePro」指出，與前一代相比，蘋果 (AAPL-US) iPhone 15 Pro 邊框將更薄、更彎曲，螢幕以弧型收尾，類似目前 Apple Watch 的外型。

ShrimpApplePro 表示，iPhone 15 Pro 不會改為曲面螢幕，仍採平面螢幕，但邊框是彎曲收尾，而這種更纖薄的邊框、弧型邊緣的設計，將使手機與 Apple Watch Series 7、Series 8 相似。

報導指出，預計這種設計也將出現 iPhone 15、iPhone 15 Plus，但基本款機型不會像 Pro 機型那般變得更薄，ShrimpApplePro 另外指出，iPhone 15 系列螢幕規格將與去年相同。

除了邊框設計有所不同外，市場認為，今年 iPhone 15 將採用鈦合金外框，以及固態觸覺按鈕的音量、電源鍵，新增兩個 Taptic Engine 震動馬達，RAM 容量也將較上一代增加，由 6GB 增加至 8GB。

晶片方面，Pro 系列將搭載 A17 仿生晶片，採用台積電 3 奈米製程技術，而基本款將配備 A16 仿生晶片，全部四款將統一改為 Type-C 插槽，以及高通的 Snapdragon X70 5G 連網數據晶片。

鏡頭方面，iPhone 15 Pro Max 長焦鏡頭將採用潛望鏡技術，增加光學變焦，iPhone 15、iPhone 15 Plus 後方鏡頭畫素則將達到 4800 萬畫素，升級至 iPhone 14 Pro 的規格。