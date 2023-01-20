〈財報〉Netflix Q4新增用戶輕鬆超越預期 創辦人哈斯汀宣布卸下CEO職務

串流巨擘 Netflix 周四 (19 日) 盤後公布財報，上季新增用戶人數達到 766 萬人，輕鬆超越市場預期，並宣布重大人事異動，帶領公司超過 20 年的創辦人哈斯汀 (Reed Hastings) 將轉任執行董事長，產品長皮特斯 (Greg Peters) 則升任共同執行長，與薩蘭多斯 (Ted Sarandos) 一同領導公司發展。Netflix 盤後股價大漲 7%。

這一連串新人事案立即生效，象徵 Netflix 董事會實現規劃十年的接班計畫。皮特斯和薩蘭多斯都在 2020 年 7 月艱難的經營環境下獲拔擢，皮特斯原為營運長，負責進軍廣告業和打擊密碼共享計畫已有一段時間，薩蘭多斯在好萊塢已是影響力卓越的 Netflix 代表人物。

62 歲的哈斯汀透過聲明說：「在 Covid 和近期業務面臨的挑戰下，一切就受到烈火的洗禮。但他們都做得很好... 因此董事會和我相信，現在是完成我的接班計畫的正確時機。」

哈斯汀在 1997 年與 Marc Randolph 共同創立公司，一開始做的是 DVD 出租和出售，2007 年推出串流媒體服務，四年後薩蘭多斯以 1 億美元製作兩季的「紙牌屋」(House of Cards) 大受歡迎，奠定 Netflix 日後致力於原創節目開發的基礎。

F2023 Q1 財測

新增用戶「溫和成長」。Netflix 已經不再提供確切預測。

營收：年增 4%(相當於 82 億美元) vs 81.5 億美元 (FactSet 訪調分析師預測)

獲利：12.8 億美元

EPS：2.82 美元 vs 2.98 美元 (FactSet 訪調分析師預測)

F2022 Q4 財報關鍵數字 vs FactSet 訪調分析師預測

新增用戶：766 萬 vs 458 萬

營收：年增 1.9% 至 78.5 億美元 vs 78.6 億美元

獲利：5500 萬美元

EPS：12 美分 vs 55 美分

在哈斯汀擔任執行長的最後一季，Netflix 新增訂閱用戶達 766 萬，輕鬆超越華爾街預期和該公司去年 10 月自行預估的 450 萬戶。上季營收大致符合市場預測，獲利從前年同期的 6.07 億美元陡降至 5500 萬美元，反映與歐洲市場債務相關的一筆 4.63 億美元非現金支出。

該公司先前便預告將不再提供新增訂閱用戶這項數據，希望市場聚焦在營收、獲利等財務數據上。新增訂閱用戶一直對 Netfflix 股價有著比其他指標更大的影響力，也是導致 Netflix 過去一年來賣壓沉重的主因。

Netflix 主管在周四致股東信中說：「2022 年是艱難的一年，有個坎坷的開始，但到了年末情況轉好。」

Netflix 預測第 1 季營收年增 4%，相當於 82 億美元，略優於分析師預測。高層預估，雖然今年以固定匯率基礎呈現的營收將逐漸加速成長，但由於第 1 季開始打擊共享密碼，將讓年初的業績受到一些影響。

公司高層說，從之前在拉丁美洲開始針對共享密碼收費的經驗來看，接下來每個市場都會有一些用戶取消訂閱，衝擊短期的用戶成長，但隨著借用帳號的人成為會員，將出現更多新增用戶，因此看好整體營收改善，符合打擊共享密碼計畫和調整收費制度所訂定的目標。

Netflix 預估打擊密碼共享的措施，將對年初業績造成部分影響。(圖: AFP)

為了帶動業務成長，Netflix 去年 11 月還在 12 個國家推出會播映廣告的平價方案，儘管從各項報導來看，初期市場反應平淡。

Netflix(NFLX-US) 盤後一度上漲 9%，截稿前仍保持 6.99% 漲幅，包括迪士尼 (DIS-US)、派拉蒙 (PARA-US)、華納兄弟探索 (WBD-US) 等媒體股的盤後股價也上揚。

Netflix 周四稍早收盤下跌 3.2% 至每股 315.78 美元。該股過去一年來共重挫 38%，遠超過標普 500 指數同期的 13% 跌幅。

Netflix 目前的節目組合強大，「星期三」(Wednesday) 成為 Netflix 史上第三受歡迎的電視影集，該季播映的「魔法精靈」(Troll) 為最受歡迎外語電影、「鋒迴路轉：抽絲剝繭」(Glass Onion) 成為史上第四受歡迎的電影，英國王室紀錄片「哈利王子與梅根」(Harry&Meghan) 也吸引許多觀眾目光。

尼爾森市調公司 (Nielson) 的統計顯示，上季每周觀看人數排名前十的影片當中，Netflix 就占了超過 80%。

本周至少兩名分析師提高 Netflix 目標價，例如 Truist 分析師 Matthew Thornton 把目標價從 210 美元提高到 339 美元，保持「買進」評等，瑞銀集團分析師 John Hodulik 也把目標價從 250 美元提高到 350 美元。

Thornton 說，Netflix 是他所追蹤股票中最持久的公司之一，雖然其業務可能因為家庭縮衣節食而承受一些壓力，但有線電視剪線潮預料將持續，有助於減輕 Netflix 部分壓力。