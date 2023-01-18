〈財報〉旅遊需求火熱 聯合航空估Q1營收年增50% 

受益於暢旺的旅遊需求以及機票價格上漲，聯合航空 (UAL-US) 公布上季財報超越預期，並預估本季營收將年增 50%，全年財測也超乎市場所料，利多帶動盤後股價一度大漲 6%。

聯合航空周二盤後公布，去年第 4 季營收 124 億美元，優於市場預估的 122 億美元，與 2019 年相比成長 14%，單位營收——評估需求和票價的指標——更比 2019 年成長 26%。該季調整後每股獲利 2.46 美元，也優於市場所估的 2.12 美元。

展望第 1 季，該公司預估營收將年增 50%，每股盈餘介在 0.5 至 1 美元之間，優於分析師預估的 31 美分。此外，全年每股盈餘預估介在 10 至 12 美元，幾乎是該公司原本預估每股獲利 6.84 美元的兩倍。

在財報和財測利多激勵下，聯合航空周二盤後一度大漲 6.1%，截稿前仍上漲 2.25%。該股稍早收盤跌 0.87% 至每股 51.20 美元，本月迄今共上漲 36%。

這份財報顯示，即使經濟情勢令人擔憂、運力不足導致機票價格高昂，旅遊需求依然強勁。聯合航空進一步表示，疫情期間的混合工作型態，改變了人們休閒旅遊的習慣，並填補航空業以往通常被視為淡季的時期。

聯合航空執行長 Scott Kirby 說：「過去三年來，聯合航空對基礎設施、工具和人員進行關鍵投資，這些都對未來的發展至關重要。因此我們有個好的開始，隨著策略逐漸實現，今年可望加速成長。」

聯合航空正為下一階段的業務發展布局，例如上月宣布向波音下訂 100 架 787 夢幻客機，而且附帶額外 100 架採購權利。

該公司預期，第 1 季的航空運力將年增 20%，非燃料單位成本 (包括新勞工合約的預期費用) 則可望年減多達 4%。

根據聯合航空的資料，雖然冬季風暴在 12 月 21 日至 26 日期間影響 36% 航班，仍有九成旅客在誤點不超過 4 個小時，代表先前投資的效益逐漸顯現。

達美航空 (DAL-US) 上周公布也第 4 季財報優於預期，但因預料本季成本增加，股價不漲反跌。美國航空 (AAL-US) 預定 1 月 26 日公布財報。

德意志銀行分析師 Michael Linenberg 預估，全美 11 家航空業者第 4 季營收將為 523 億美元，較 2019 年同期成長 12%，該季稅前獲利合計預估達到 28 億美元。