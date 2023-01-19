〈財報〉調高售價無法彌補銷售下跌 寶僑上季業績滑落

寶僑公司 (PG-US) 周四公布上季營收和獲利同比下降，原因是價格上漲難以抵消銷量下降的影響。

寶僑股價在周四盤前交易中下跌約 2%。

在截至 12 月 31 日的當季，該公司淨利為 39 億美元，合每股 1.59 美元，不計項目，低於去年同期的 42.2 億美元或每股 1.66 美元。

淨銷售額下降 1% 至 207.7 億美元，高於分析師預測的 207.3 億美元。

剔除外匯、收購和資產剝離影響的有機收入在第 2 財季成長了 5%。這個增幅是售價上漲的結果，超過消費者需求的萎縮。

雖然定價上漲導致有機銷售額有所增加，但該公司所有部門的銷量本季都出現下降。擁有吉利 (Gillette) 和剃鬚藝術 (The Art of Shaving) 等品牌的美容部門向來表現不佳，在這次財報中銷售額沒有成長，因銷量下降完全抵消了調高的價格。

這家總部位於辛辛那提的消費品巨頭擁有 Crest 牙膏、Tide 洗衣粉和幫寶適紙尿褲等品牌，在其第 1 季財報中警告，由於「不利的」匯率和材料、商品和運費等原材料價格上漲，其 2023 財年將損失 39 億美元。因此，即使第 1 季表現強勁，但該公司還是調降了財測。

該公司現在預計其財政年度結束前將面臨 37 億美元的虧損，較上季財報略有改善。但它仍警告，這些利空將繼續壓縮寶潔的毛利率；第 2 季毛利率較一年前下降了 160 個基點。

即使如此，該公司仍將其 2023 年銷售成長預期從之前的 3% 至 5% 調升至 4% 至 5%。並將其估計的外匯影響從 6% 下調至 5%。