衰退風險迫在眉睫？美國五大銀行最新說法透露哪些景氣線索

美國大銀行近日發布的第 4 季財報幾家歡樂幾家愁，但他們對經濟前景有共通看法：雖然經濟逆風不像之前預測的可怕，但今年也不會是一帆風順的一年。

美國大型銀行業者第 4 季的財報表現分歧，從營收來看，摩根大通、美國銀行、花旗集團都成長，分別年增 18%、11%、6%，富國銀行、高盛、摩根士丹利則分別下滑 6%、16%、12.2%。

獲利方面，摩根大通和美銀的淨利年增 6%、2%，花旗、富國、高盛、摩根士丹利的淨利則是年減 21%、50%、66%、40%。

華爾街大銀行因為業務範圍廣，被視為美國經濟的風向球。牛津經濟研究院美國首席經濟學家 Ryan Sweet 說，在美國聯準會 (Fed) 升息和貨幣緊縮的大環境下，使金融市場和金融機收入蒙受損失，而美國經濟未來可能進入經濟衰退時期，想避開衰退得靠運氣。

以下是美國五大銀行業者對景氣前景的看法：

摩根大通：溫和衰退

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙收回他去年夏天做出的「經濟颶風」即將到來的悲觀預言，根據他在法說會中的最新預測，美國經濟將陷入「溫和」衰退

他說：「目前美國經濟依然強勁，消費者仍在消費，企業也很健康。不過，地緣政治緊張局勢 (包括俄烏衝突)、能源和食品供應脆弱、通膨高漲持續侵蝕購買力並推高利率，以及前所未有的量化緊縮 (QT) 最終會帶來哪些影響，還存在不確定性。」

摩根大通財務長 Jeremy Barnum 表示，已提列計 14 億美元準備金因應潛在的信貸損失，他也預測美國經濟將陷入溫和衰退。

美銀：溫和衰退

美銀 (BAC-US) 也認為經濟存在「溫和衰退」的可能性。 該銀行第 4 季提列 4.03 億美元的貸款損失準備金，前年同期為 8.51 億美元。

美銀執行長 Brian Moynihan 在財報電話會議上說：「我們的基本預測是經濟將陷入溫和衰退，不過衰退程度也可能加深，這將導致 95% 的準備金會用來因應 2023 年的經濟衰退。」

花旗：溫和衰退

花旗集團 (C-US) 也預測經濟將陷入溫和衰退，該行共提列 6.4 億美元的貸款損失準備金，高於前年同期為 13.7 億美元。

花旗執行長 Jane Fraser 表示，今年一開始的經濟表現比預期好，但接下來可能發生變化。她說：「雖然 Fed 強力收緊政策，但進入 2023 年後的經濟環境比我們所有人預測好一點，至少目前是這樣。」

但她說，由於美國勞動力市場仍然強勁，使 Fed 仍在堅定壓制核心通膨率，預估美國經濟將在今年下半年陷入溫和衰退。這和她上個月的說法一致。

富國銀行：衰退不會來

富國銀行 (WFC-US) 執行長 Charlie Scharf 表示，雖然富國銀行不認為經濟會陷入衰退，但已經為衰退預作準備並保持警惕。

他表示，富國銀行正在密切關注利率上升對客戶的影響。該行第 4 季共提列 9.57 億美元貸款損失準備金，高於前年同期的 4.52 億美元。

高盛：可能軟著陸

高盛上周宣布裁員逾 3000 人，主因是業務放緩、打進零售銀行業務面臨的挑戰和虧損，以及大環境不確定性。該銀行第 4 季提列 9.72 億美元貸款損失準備金，前年同期為 3.44 億美元。

高盛表執行長 David Solomon 說：「人們對 2023 年經濟前景態度正在軟化，我認為和之前一、兩季度相比，經濟軟著陸的可能性上升了一些。」