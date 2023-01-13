〈財報〉提高準備金 花旗集團第4季獲利下滑21%

花旗集團 (C-US) 周五 (13 日) 公布第 4 季獲利下滑 21%，因該行提高準備金以應對經濟惡化，以及交易活動大幅減少導致投資銀行業務收入下降。

由於利率上升、烏克蘭戰爭和經濟不確定性增加，公司迴避交易，去年併購活動大幅放緩。

Fed 去年將利率從接近零的水平調升 425 個基點以抑制通貨膨脹，引發了人們對經濟衰退的擔憂，並因此迫使許多公司預測營收和獲利成長放緩。

對潛在衰退的擔憂促使花旗在第 4 季增加了 6.4 億美元的準備金。相較之下，2021 年與疫情相關的貸款損失未能實現時，花旗集團釋出 13.7 億元的準備金。

截至 12 月 31 日當季淨利 25 億美元，合每股 1.16 美元；去年同期淨利為 32 億美元，合每股 1.46 美元。

營收 180.1 億美元，高於 Refinitiv 分析師預期的 179 億美元。淨利息收入 132.7 億美元，高於 StreetAccount 預期的 127 億美元。固定收益 31.6 億美元，高於預期；股票交易額 7.89 億美元，低於預期。信貸損失準備金 18.5 億美元，高於 StreetAccount 預期的 17.9 億美元。

花旗集團股價在周五盤前下跌 2.6%。