〈財報〉摩根大通Q4繳佳績 警告今年淨利息收入恐低於預期

摩根大通周五（13 日）公布 2022 會計年度第四季財報，受惠美國利率上升、交易部門表現強勁，營收、獲利均優於華爾街分析師預期，但該行預留 14 億美元的壞帳撥備金，警告今年淨利息收入可能不及預期，預估美國經濟將溫和衰退。

摩根大通受惠美國聯準會（Fed）持續升息，上季經調整後利息淨收益（Net Interest Income, NII）年增 48% 至 202 億美元，創下單季新高。然而該行警告，今年 NII 僅達到約 730 億美元，低於分析師先前預估的 744 億美元。

截稿前，摩根大通 (JPM-US) 盤前股價儘管在財報佳績加持下仍下跌 2.86%，每股暫報 135.50 美元。摩根大通的財報常視為經濟健康的風向球，投資人密切注意該公司財報，以了解各企業去年第四季成績表現。

FY2022 Q4（截至 12/31）財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調預期)

經調整後營收：355.7 億美元，年增 17%，優於預期的 343 億美元

淨利：110 億美元，年增 6%

稀釋後 EPS：3.57 美元，高於預期的 3.07 美元；去年同期為 0.24 美元

(圖：摩根大通財報)

摩根大通在上季撥備 14 億美元的壞帳準備金侵蝕淨利潤，超過許多分析師的預期，相較之下，該行去年同期釋出 18 億美元壞帳準備金，令獲利大增。

該行表示，此一舉動反映出公司對未來經濟前經溫和衰退的預期，以及使用客戶使用信用卡的貸款增加。根據外媒報導，摩根大通的信貸撥備金額增幅超過其競爭對手美國銀行 (BAC-US) 與富國銀行 (WFC-US)，後者兩家銀行當季呆帳撥備金額增幅都較小。

儘管摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周五表示，由於消費者和企業資金充足，美國經濟目前依然強勁，但他也指出未來一系列的風險。

戴蒙說：「我們仍不知道地緣政治緊張局勢的最終影響，包括俄烏戰爭、能源和食品供應的脆弱狀態，持續的通膨正在侵蝕購買力並推高利率，以及央行前所未有的縮表行動。」

Q4 營收按業務分拆：

消費銀行：158.4 億美元，年增 29%

企業與投資銀行：105.4 億美元，年減 9%

商業銀行：34.04 億美元，年增 30%

資產和財富管理：45.88 億美元，年增 3%

市場分析師預估，華爾街各大銀行財報將出現互相矛盾的現象。高利率能幫助銀行增加利息收入，但隨經濟放緩，銀行又必須增加呆帳準備金，兩者將互相抵銷。