摩根大通CEO戴蒙：Fed可能需要把利率升至5%以上

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示聯準會（Fed）可能需要把利率升至高於目前預期的 5% 水準，但他贊成暫停升息觀察去年緊縮政策的全面影響。

戴蒙周二 (10 日) 接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）採訪時表示，目前有關 Fed 把基準利率調升至 5% 左右的預期有 50% 的可能性是正確的，而 Fed 不得不把利率上調至 6% 的可能性有 50%。

戴蒙說：「我認為這可能還不夠，進展有點慢。不過政策趕上通膨腳步了，即便暫停升息等上 3、6 個月也不會有什麼壞處。」

戴蒙發表上述言論之際，美國最新通膨重磅數據消費者物價指數（CPI）報告將於周四（12 日）公布，緊接著周五（13 日）多家華爾街銀行將揭曉去年第四季財報。

Fed 上月放緩升息步伐，在連續四次升息 3 碼（75 個基點）後升息 2 碼（50 個基點），目前基準利率介在 4.25% 至 4.5% 水準。

此外，戴蒙在昨日摩根大通於舊金山舉行的年度醫療保健投資銀行會議上發表對遠距上班、美國經濟問題和裁員的看法。

戴蒙倡導員工應回辦公室上班，而在經濟問題上則重申自己的看法，表示儘管消費支出依然強勁但風險仍然很高，另外還提到俄烏戰爭與量化緊縮對經濟的影響。

至於裁員方面，當被問及包括高盛 (GS-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 在內的同行都在裁員時，為何摩根大通仍在「招聘模式」，戴蒙並未正面回應，僅說能了解同行的謹慎態度。他另外提到隨著員工流失水準緩解，薪資壓力有所減輕。