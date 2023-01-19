鷹派聲浪再起 多位Fed官員預估今年利率高於5％

儘管通膨顯示降溫跡象，聯準會 (Fed) 多位官員週三 (18 日) 再度釋出「鷹派訊號」，重申支持將聯準會終點利率升至 5% 以上。

聯準會將於 1 月 31 日至 2 月 1 日召開貨幣政策會議，交易員普遍預計在去年 12 月升息 2 碼後，聯準會將升息 1 碼，即使有更多跡象經濟走弱且通膨正在降溫，多位聯準會官員表示支持將終點利率升至 5% 以上。

2023 年投票委員、達拉斯聯準銀行總裁洛根 (Lorie Logan) 週三提出放慢升息腳步的理由，以提高根據不確定的經濟前景調整貨幣政策的能力，但她也暗示利率最終可能會進一步上升比許多人現在預期的要多。

洛根說：「我們可能需要逐步升息，直到我們看到令人信服的證據表明通膨有望以可持續和及時的方式回到 2% 的目標。」

洛根補充：「最重要的風險是，如果緊縮政策做得太少，經濟將持續過熱，聯準會將無法控制通膨。」

聯準會 (Fed) 多位官員再度釋出鷹派訊號 (圖片：AFP)

與大多官員放緩升息腳步的觀點不同，聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三呼籲將聯邦資金利率盡快升至 5% 以上，以確保通膨壓力消退。

布拉德預測今年底利率區間為 5.25% 至 5.5%，並反問道：「為什麼不升至應該到達的利率區間？為什麼要拖延？」

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 說：「鑑於我對經濟的預測，需要將終點利率升超過 5%。」

梅斯特沒有對下回升息幅度發表看法，但她強調：「最終政策利率目標區間可能需要比大多人預期的 5.00%-5.25% 區間還要『高一點』，並維持一段時間以進一步減緩通膨。」

今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委、費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 重申聯準會下回升息１碼是適宜的，預測聯邦資金利率將超過 5%，未來還將會升息幾次，而且終點利率的不確定性是聯準會應該放慢升息步伐的原因。

哈克表示：「高通膨是一種禍害，會導致經濟效率低下，並對收入有限的美國人造成嚴重傷害，為了控制通膨，聯準會目標是適度放緩經濟並使需求與供應更加一致。讓我們在 5% 以上並坐等一段時間，看看經濟表現如何，沒有必要將貨幣政策推高至會嚴重拖累經濟活動的水平。」