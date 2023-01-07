非農顯示軟著陸機率升 Fed官員仍堅守鷹派立場

美國最新非農報告顯示，就業市場開始朝著聯準會希望的方向發展，薪資與就業人數成長放緩，美國經濟實現軟著陸的機率升高，不過，諸多聯準會官員仍堅守鷹派立場，敦促持續升息以完成壓抑通膨的任務。

美國勞工部週五 (6 日) 數據顯示， 美國去年 12 月非農就業人數增加 22.3 萬人，高於市場預估，失業率降至 3.5%，平均時薪年增 4.6%，皆遜於市場預期。

12 月非農就業報告數據：

美國 12 月非農新增就業報 22.3 萬人，預期 20 萬人，修正後前值 25.6 萬人

美國 12 月失業率報 3.5%，預期 3.7%，前值 3.6%

美國 12 月平均每週工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 12 月平均每小時薪資年增率報 4.6%，預期 5.0%，前值 4.8%

美國 12 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 12 月勞動參與率報 62.3%，預期 62.2%，前值 62.2%

美國 12 月非農新增就業報 22.3 萬人，連續第 8 次高於預期 (圖片：zerohedge)

此前，聯準會主席鮑爾一再宣示抑制通膨的決心，勢必要打破通膨與薪資的螺旋上漲，故外界預料「薪資」將是今年聯準會貨幣政策的核心。

市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 週五評論指出，與 11 月的報告相比，平均時薪數據為聯準會描繪一幅略微不那麼令人擔憂的薪資圖景。

State Street Global Advisors 高級經濟學家 Simona Mocuta 樂觀表示：「非農報告體現『軟著陸』，美國可以在薪資增速放緩的情況下，擁有強勁的勞動力市場。理想情況下，這應該允許聯準會放緩並很快暫停升息。」

交易員將非農報告視為聯準會對抗通膨任務即將完成的證據，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預期聯準會在 2 月份升息 1 碼並在 6 月份之前將終點利率維持在略低於 5% 的可能性達 75%。

由於預期聯準會不必擴大對抗通膨力道，美股週五強勢反彈，創下一個多月來最佳表現，美債殖利率下滑，美元指數走弱。

然而，聯準會諸位官員週五對非農報告的看法明顯更加冷靜，他們堅守鷹派立場，並希望在停止緊縮政策之前，看到更多數據證實物價壓力有所緩解。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週五表示，預計今年的政策利率將達到略高於 5.00% 的區間，並一直維持到 2024 年，他對下個月升息 1 碼或 2 碼持開放態度。

波斯提克稱：「我目前對升息 2 碼或 1 碼都感到滿意，如果開始聽到勞動力市場在緊縮方面開始有所緩解的跡象，那麼我可能會更傾向於 1 碼，若經濟如預期的那樣持續逐步放緩，我們就需要轉向。」他還補充道：「我個人沒有將薪資視為推動通膨的因素。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週五也強調，聯準會仍有工作要做，以使價格漲幅回到聯準會 2% 的目標。

聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 表示，數個跡象顯示通膨壓力出現緩解，包括薪資成長放緩，但目前通膨高於聯準會的 2% 目標，仍令人非常擔憂。

投資人將靜待下週將更多通膨數據，消費者物價指數 (CPI) 預計將顯示去年 12 月份的價格壓力進一步減弱，預計從去年 11 月的 7.1% 降至 6.5%，有望達 14 個月以來最低。