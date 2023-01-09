經濟學家估Fed終點利率超過5.5% 市場必受衝擊

經濟學家警告，聯準會 (Fed) 的終點利率可能超過 5.5%，而這勢必將衝擊金融市場。

聯準會去年 12 月宣布升息 2 碼，聯邦基金利率提升到 4.25%-4.5%，創下 15 年來的高點，並預計終點利率會提升到 5.1%，直到 2024 年才會降息。投資人目前預期，當終點利率達到 5% 左右時，聯準會將停止升息。

不過，倫敦政經學院教授、經濟學家 Ricardo Reis 研判，聯準會最終會提高終點利率，超過市場目前的預期，金融市場勢必將受衝擊。

Reis 警告：「所有的風險都在上行，終點利率至少將達 5.5%。」

Reis 認為，聯準會緊縮程度會比大眾預期更大 (圖片：AFP)

有跡象顯示，聯準會官員不願意冒任何風險。Reis 提到：「聯準會沒有意識到 2021 年通膨將持續上升，這讓聯準會感到不滿，所以我認為他們傾向於過度緊縮，不管是合法的，還是因為他們擔心彌補過去的錯誤，他們的資金緊縮程度會比大眾預期更大。」

Reis 指出：「經濟正處於轉折點，聯準會確實面臨一些艱難的抉擇，關鍵是薪資。」

聯準會主席鮑爾去年多次重申，當前薪資的增幅「遠高於符合 2% 通膨率的水平」，這讓對抗通膨旅程有了一顆新的「北極星」，即「薪資」將會成為今年貨幣政策的核心。

美國勞工部上週五 (6 日) 數據顯示，美國去年 12 月非農就業人數增加 22.3 萬人，高於市場預估，失業率降至 3.5%，平均時薪年增 4.6%，皆遜於市場預期。

Reis 認為：「聯準會今年將不得不衡量薪資上漲是太多、剛剛好還是太少。如果薪資漲幅不大，通膨可能很快回到 2% 的目標。」

Reis 稱：「若薪資上漲與生產率同步就不必大幅升息，通膨將在幾年內降至 2%，但這很困難，因為生產率是一個難以衡量的經濟變數。如果薪資上漲，這可能會導致企業提高產品價格，從而引發薪資和物價螺旋式上升的風險，而聯準會可能對薪資上漲反應過度。」