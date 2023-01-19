市場已消化！摩根士丹利財報亮眼 但華爾街反應溫和

毫無疑問，摩根士丹利 (MS-US) 第四季表現強勁，但根據周三 (18 日) 發布的報告，華爾街對今年的預期更為溫和。

花旗集團 (C-US) 分析師周三將摩根士丹利的股票評級自「買進」下調至「中立」，主張該銀行前景雖然強勁，但大多數的好消息已經在價格上反映出來。

無獨有偶，RBC 資本市場分析師維持對摩根士丹利股票「符合產業表現」的評級，但將其目標價上調 10 美元至每股 90 美元，似乎是認可摩根士丹利股票，但周三該股現行交易價格在每股 97 美元上下。

摩根士丹利周三下跌 0.52%，收每股 96.58 美元，而 S&P 500 指數收低 1.56%。

除了上修摩根士丹利股票目標價，RBC 分析師也將其 2023 年和 2024 年的獲利預期分別從 6.90 美元和 7.85 美元上調至 7.25 美元和 8.20 美元。

RBC 分析師 Gerard Cassidy 寫道：「與 2008-09 年金融危機期間相比，摩根士丹利多元化業務令其營收和獲利的波動性較低，雖然並非沒有波動性，但確實大幅降低波動性。」

Cassidy 預期，摩根士丹利未來一至兩年間，將以配發股息和回購庫藏股的方式其收益 100% 返還給股東。

與此同時，花旗集團對摩根士丹利的前景預期更溫和，花旗將摩根士丹利股票評級下調至「中立」，但維持目標價 100 美元，大致符合近期交易水準。

花旗看好該行業務，並認為該行在充滿挑戰的 2023 年處於有利地位，但也主張許多正面因素已經反映在股價上。

「我們認為，摩根士丹利擁有強大的財富管理成長引擎、低信貸風險和投銀營收的正面選擇性，令其 EPS 較同業更有上修的潛力，因我們認為其他銀行恐下修。然而，市場並未錯過這點，因此我們認為很難從現在的水準開始多次擴張。」