亞馬遜開始裁員 1.8萬名員工受影響

美國電商巨擘亞馬遜開始有史以來規模最大的一輪裁員，最終將影響到全球 1.8 萬名員工。

亞馬遜全球零售主管 Doug Herrington 在給員工的備忘錄中表示，公司周三（18 日）早上開始透過電子郵件通知員工裁員消息，計畫在今天結束前完成美國、加拿大與哥斯大黎加的人員裁撤。備忘錄也提到，中國的裁員將在農曆春節後發出，而其他地區在最終裁員前必須與員工代表協商。

Herrington 表示，亞馬遜的裁員是降低成本計畫的一部份，如此一來公司就能繼續投資客戶青睞的選擇眾多、低價且運輸快速的服務。此外他還提到，亞馬遜將「繼續在成長領域進行有意義的投資」，包括雜貨、亞馬遜的企業對企業銷售計畫、第三方賣家服務與醫療保健。

這家全球最大的電商公司正在努力應對線上銷售成長放緩的問題，並替可能影響客戶消費能力的經濟衰退做準備。與此同時，美國科技巨擘微軟 (MSFT-US) 同日宣布裁員 1 萬人，加入眾多正在裁撤員工的科技公司行列。

亞馬遜的裁員自去年開始，最初對其設備和服務部門影響最大，該部門生產 Alexa 數位助手和 Echo 智慧音箱，而此次最新一輪裁員將主要影響零售部門和人資。

雖然此次裁員僅占亞馬遜員工總數的 1% 左右，其中包括數十萬倉儲和貨運的時薪人員，但他們占亞馬遜 35 萬名員工的 6% 左右。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 盤中股價小漲 0.16%，每股暫報 96.20 美元。