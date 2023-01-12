鴿派訊號！波士頓Fed總裁傾向支持下回升1碼

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週三 (11 日) 透露，她現階段傾向支持 1 碼，但這非常依賴於數據。

聯準會下次例會將於 1 月 31 日～2 月 1 日召開，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有 4 位票委是由輪值擔任，波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 去年為 FOMC 輪值票委之一，今年不具投票身分。

聯準會去年史上最激進的速度升息，從春季接近零的水平調整利率區間在 4.25% 到 4.5%，為 1980 年以來最積極的舉措。

聯準會官員們預計 2023 年將進一步升息，並預計聯邦資金利率將達到 5.1% 的最高水平 (圖片：AFP)

在去年歷經四次升息 3 碼後，然後在 12 月份將升息幅度放緩至 2 碼，聯準會官員們預計 2023 年將進一步升息，並預計聯邦資金利率將達到 5.1% 的最高水平，因聯準會尋求降低數十年來最高通膨，該利率可能會保持較長時間。

現在金融市場就通膨是否持續降溫展開激烈辯論。投資人現在認為聯準會在 2 月 1 日會議結束後最有可能做出升息 1 碼的決定。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測下次升息 1 碼可能性接近 80%。

投資人現在認為聯準會在 2 月 1 日會議結束後最有可能做出升息 1 碼的決定 (圖片：cme)

柯林斯週三接受《紐約時報》採訪中表示，更慢地升息可能會帶來好處，她現階段傾向支持 1 碼，但這非常依賴於數據。

她提到：「緩慢調整讓我們有更多時間在做出每項決定之前評估經濟數據，因為我們接近想要的利率區間。較小的升息幅度可以給我們更大的靈活性。」

在聯準會於 1 月 31 日開會前，去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 是決策官員能看到的最後一批數據之一，市場目前普遍預計 12 月 CPI 年增率將進一步降至 6.5%，核心 CPI 增幅也將進一步下降至 5.7%。