二位Fed官員「鷹襲 」 支持終點利率破5%再暫停

兩名聯準會 (Fed) 官員週一 (9 日) 「鷹爪襲來」，重申通膨獲控制前升息不會鬆手，支持終點利率突破 5%，接著暫停並維持一段時間。

亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示，聯準會應該在第二季初將終點利率升至 5% 以上，然後長期「按兵不動。」

波斯提克稱：「我們必須堅持，聯準會致力於解決高通膨問題，因此有必要將終點利率上調至 5% 至 5.25%，排除過剩經濟需求。」

同日，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也提到，聯準會目前宣布戰勝通膨仍為時過早，她預計終點利率將調至 5% 以上。

二位 Fed 官員「鷹襲 」 支持終點利率破 5% 再暫停 (圖片：AFP)

聯準會將於 1 月 31 日和 2 月 1 日舉行下一次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，針對升息幅度，波斯提克認為：「證據顯示薪資增速放緩後，如果本週四的美國消費者物價指數 (CPI) 表明通膨降溫，那麼會增強聯準會升息幅度降至 1 碼的理由。」

戴莉則研判：「無論是升息 2 碼或 1 碼均可，這將取決於近期的數據，較慢的升息腳步可以讓聯準會多些時間觀察數據，再作出回應。」

這兩位官員今年並沒有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權。

Fundstrat Global Advisers 聯合創辦人 Tom Lee 指出：「聯準會希望金融狀況保持緊縮，美元、股票、債券市場情緒一切都在緩和，所以他們可能有點擔心，他們想確定通膨真得觸頂回落，特別是自去年 10 月以來，通膨一直處於低位。」

摩根士丹利首席固定收益策略師 Jim Caron 指出，儘管聯準會官員目前預計明年將把利率提高到 5% 以上，但交易員依舊低估這一局勢。市場目前預估聯準會在 5 月會議前僅會升息 2 碼左右，然後到 2023 年底前降息 2 碼。