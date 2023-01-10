美股重點新聞摘要2023年01月10日

今日操盤前瞻

世界銀行全球經濟展望報告

Fed 主席鮑爾出席瑞典央行主辦的活動

二位 Fed 官員「鷹襲 」 支持終點利率破 5% 再暫停

兩名聯準會 (Fed) 官員週一 (9 日) 「鷹爪襲來」，重申通膨獲控制前升息不會鬆手，支持終點利率突破 5%，接著暫停並維持一段時間。閱讀全文...

華爾街嚴冬難熬 高盛本週裁員 3200 人 低於傳聞但幅度仍大

知情人士透露，高盛 (GS-US) 自週三起將裁員多達 3200 人，以高盛去年 10 月雇員 49100 人計算，約裁撤 6.5% 人力，低於上個月報導的 8% 裁員幅度上限，但仍是很大的裁員幅度。閱讀全文...

蘋果擬棄用博通 目標 2025 年前採用自研晶片

蘋果近年來積極推動核心零件的自主研發進程，試圖降低對外部供應商的依賴，除了英特爾和高通之外，彭博引述知情人士說法報導，蘋果 (AAPL-US) 正在開發博通晶片的替代品，目標為 2025 年前讓自家設備採用。閱讀全文...

科技股經歷自 2008 年以來最糟的一年後 獲利仍是關鍵風險

投資人終於擺脫 10 多年來美股最糟糕的一年後鬆了一口氣，然而他們會發現，高額的股價估值和不斷萎縮的獲利仍阻礙大型科技股的迅速反彈。閱讀全文...