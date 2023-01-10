英國首度發射軌道衛星失敗 維珍軌道盤後崩逾27%

英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 旗下英國維珍軌道公司 Virgin Orbit 週一 (9 日) 首度在英國發射軌道衛星失敗，維珍軌道在美國上市股票盤後崩逾 27%。

一架名為「宇宙女孩」的波音 747 改裝飛機週一在英格蘭西南部康瓦爾郡 (Cornwall) 太空港起飛，機翼下搭載著 Virgin Orbit 的「發射者一號」(LauncherOne) 火箭。這次任務名為「Start Me Up」，主要是在英國當地為威爾斯太空科技新創企業「Space Forge」發射 9 枚衛星。

這是英國嘗試成為「首個衛星送入太空的歐洲國家」的任務，也是維珍軌道首次在美國之外執行發射任務，但飛機升空大約 2 個小時後，這項任務以失敗告終。

飛機升空大約 2 個小時後，這項發射任務以失敗告終 (圖片：維珍軌道推特)

維珍軌道推文指出：「似乎出現一項異常阻止我們順利進入軌道，我們目前正在評估數據和訊息當中。」

這次發射是維珍軌道第 6 次嘗試，也是第 2 次飛行失敗，《彭博》報導指出：「這是個意想不到的結局。」該公司迄今已成功 4 度從加州莫哈維沙漠 (Mojave Desert) 發射衛星。

美股週一盤後時段，受此消息影響，維珍軌道 (VORB-US) 盤後股價雪崩逾 27%，此前正常交易時間收挫 8.53%，報每股 1.93 美元。

這次發射計畫是由英國太空署、英國皇家空軍、維珍軌道公司和康瓦爾郡的合作專案，原訂去年年底展開，但因為技術和規定原因推遲。

俄烏戰爭爆發後，類似星鏈的低軌衛星系統發展備受關注，由於這類衛星發射方式具高度彈性，能助力軍方短時間內將小型衛星送進低軌道，外界普遍看好民用與軍事發展潛力重大。