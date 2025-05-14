念力來了！蘋果攜手Support進軍腦機介面領域 打造「意念控制」iPhone

鉅亨網編譯許家華 2025-05-14 08:50

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蘋果嘗試透過新一代腦部植入裝置讀取神經訊號，讓使用者僅透過思維就可控制 iPhone 等設備。根據《華爾街日報》的報導，這項技術主要是為了幫助那些因脊髓損傷或肌萎縮側索硬化症（ALS）等醫療狀況而無法自由使用雙手的人士。

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(來源：X 平台)

Synchron 正在開發一種類似支架的植入物，名為 Stentrode，這種植入物被放置在大腦運動皮層上方的靜脈中。它能夠讀取腦部信號，並將其轉換為屏幕上的圖標選擇。透過蘋果操作系統中的「開關控制」功能，這些植入物使用者可以選擇蘋果設備上的圖標。

目前，Stentrode 的臨床試驗已經取得成功，蘋果和 Synchron 正致力於為這項技術制定一個專門針對蘋果設備的新標準。這類植入物通常被稱為腦機介面（BCI），蘋果期待著這項技術能夠獲得食品和藥物管理局（FDA）的批准，儘管這一天可能還需要數年時間。

大眾向來以鍵盤和滑鼠等機械方式與電腦互動，智慧型手機引入了「觸控」的直覺輸入模式，但這仍是一種可觀察的身體運動。一旦蘋果設備成功導入腦機介面技術，設備無需偵測到使用者的特定動作，就能透過解析大腦訊號「讀懂」使用者意圖，開創人機互動的另一種面貌，更真正做到「直覺」甚至「意念」操作。

根據 Synchron 執行長 Tom Oxley 介紹，目前腦機介面公司必須「欺騙」電腦，讓其誤以為植入裝置發出的訊號是來自滑鼠。但一旦建立專為腦機介面設計的標準，技術潛力將大大提升。蘋果計劃在今年稍後正式發布這項新標準，供開發者使用。

儘管最近的測試顯示出許多希望，蘋果計劃在今年稍晚向第三方開發者發布 Synchron 植入物的新軟體標準。

一名 ALS 患者是該技術的早期測試者，他使用蘋果的新軟體和 Stentrode 植入物控制 Apple Vision Pro 及其他設備，能夠在虛擬實境中俯瞰瑞士阿爾卑斯山，並與自己的 iPhone 和 iPad 進行交流。不過，目前的技術仍有其限制，該測試者無法使用植入物模擬用手指導航觸控螢幕或用滑鼠移動游標。

自 2019 年以來，Synchron 已為 10 位患者植入了 Stentrode 設備。根據摩根士丹利估計，美國約有 15 萬上肢嚴重受損的人可能成為腦機介面技術的早期使用者。

摩根士丹利預計，第一款商用腦機介面設備將在 2030 年獲批，但 Oxley 認為，Synchron 會更早取得核准。

蘋果一直在無障礙技術的最前沿，早在 2014 年就推出了類似的聽力輔助連接軟體，並且這項技術已成為行業標準。

競爭對手、世界首富馬斯克旗下腦機介面公司 Neuralink 植入「N1」設備的第一位使用者已能用意念控制遊標移動，其速度甚至快於某些人使用滑鼠的速度。

N1 擁有超過 1000 個電極，能捕捉更多神經訊號，相較之下 Stentrode 僅有 16 個電極。更關鍵的是，N1 的電極是直接植入大腦內部，而非附著在表面。植入設備所擷取的神經資料將轉換為滑鼠點擊或鍵盤輸入。