敘利亞制裁全解除！川普親自送上「重生機會」
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-14 02:00
美國總統川普周二 (13 日) 在沙烏地阿拉伯利雅德的一場投資論壇上宣布，將全面解除對敘利亞的制裁，並為該國提供重新振興的機會。這項決策標誌著美國對敘利亞政策的重大轉變，也是美國與中東關係調整的重要一步。
美國全面解除制裁 敘利亞迎來重建契機
川普在演說中表示：「我將下令結束對敘利亞的所有制裁，給他們一個走向偉大的機會。」他強調，敘利亞多年來歷經戰亂與苦難，現在應該抓住機會重新出發。他補充道：「在沙烏地阿拉伯，我們已經看到令人驚艷的成就，現在也該輪到敘利亞展現自己的時刻了。」
美國自 1979 年將敘利亞列為恐怖主義資助國，並分別於 2004 年和 2011 年因敘利亞前總統阿塞德 (Bashar al-Assad) 政權鎮壓反政府運動而加重制裁。經過十多年的內戰與極端組織伊斯蘭國 (IS) 勢力肆虐，敘利亞國內滿目瘡痍。
2024 年 12 月，反阿薩德民兵組織發動閃電攻勢推翻阿塞德政權，全球社會對此變局感到震驚，但也帶來敘利亞重啟和平與重建的希望。新任過渡政府總統夏拉 (Ahmed al-Sharaa) 上台，成為帶領敘利亞走出動盪的關鍵人物。
夏拉前身引爭議 沙美領袖即將會面
夏拉過去曾是基地組織在敘利亞的領袖，並因恐怖主義活動在伊拉克美國監獄服刑五年。他於 2016 年正式宣布與全球聖戰組織決裂，所領導的「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham, HTS) 於今年 1 月解散。儘管如此，該組織仍被美國和聯合國列為恐怖組織，其過去的背景引發外界對其改革承諾的疑慮。
據白宮官員透露，川普此行將於周三 (14 日) 會晤夏拉，這也是美國總統首次與這位前極端組織領袖面對面交流。敘利亞總統府人士證實，夏拉已計劃前往利雅德與川普通話。
美國解除制裁的決定受到沙烏地阿拉伯的大力推動。沙國王儲長期呼籲美國放寬對敘利亞的經濟限制，以助其重建國家經濟並維持地區穩定。
儘管美國準備恢復與敘利亞的正常外交關係，外界仍對夏拉領導下的敘利亞能否真正實現和平與穩定抱持觀望態度。川普則表示：「敘利亞已經歷苦難多年，現在該是展現他們新面貌的時候了。祝福敘利亞，展現一些真正令人驚豔的成就吧！」
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