敘利亞制裁全解除！川普親自送上「重生機會」

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-14 02:00

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美國總統川普周二 (13 日) 在沙烏地阿拉伯利雅德的一場投資論壇上宣布，將全面解除對敘利亞的制裁，並為該國提供重新振興的機會。這項決策標誌著美國對敘利亞政策的重大轉變，也是美國與中東關係調整的重要一步。

美國全面解除制裁 敘利亞迎來重建契機

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川普在演說中表示：「我將下令結束對敘利亞的所有制裁，給他們一個走向偉大的機會。」他強調，敘利亞多年來歷經戰亂與苦難，現在應該抓住機會重新出發。他補充道：「在沙烏地阿拉伯，我們已經看到令人驚艷的成就，現在也該輪到敘利亞展現自己的時刻了。」

美國自 1979 年將敘利亞列為恐怖主義資助國，並分別於 2004 年和 2011 年因敘利亞前總統阿塞德 (Bashar al-Assad) 政權鎮壓反政府運動而加重制裁。經過十多年的內戰與極端組織伊斯蘭國 (IS) 勢力肆虐，敘利亞國內滿目瘡痍。

2024 年 12 月，反阿薩德民兵組織發動閃電攻勢推翻阿塞德政權，全球社會對此變局感到震驚，但也帶來敘利亞重啟和平與重建的希望。新任過渡政府總統夏拉 (Ahmed al-Sharaa) 上台，成為帶領敘利亞走出動盪的關鍵人物。

夏拉前身引爭議 沙美領袖即將會面

夏拉過去曾是基地組織在敘利亞的領袖，並因恐怖主義活動在伊拉克美國監獄服刑五年。他於 2016 年正式宣布與全球聖戰組織決裂，所領導的「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham, HTS) 於今年 1 月解散。儘管如此，該組織仍被美國和聯合國列為恐怖組織，其過去的背景引發外界對其改革承諾的疑慮。

據白宮官員透露，川普此行將於周三 (14 日) 會晤夏拉，這也是美國總統首次與這位前極端組織領袖面對面交流。敘利亞總統府人士證實，夏拉已計劃前往利雅德與川普通話。

美國解除制裁的決定受到沙烏地阿拉伯的大力推動。沙國王儲長期呼籲美國放寬對敘利亞的經濟限制，以助其重建國家經濟並維持地區穩定。