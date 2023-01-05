需求不振拖累記憶體跌價 三星Q4獲利恐較前年腰斬

因終端需求疲軟拖累記憶體價格崩跌，分析師預估三星電子 (005930-KR) 本周公布去年第 4 季營業利益恐較前年砍半，甚至創下至少 6 年來最糟的季度表現。

根據 Refinitiv 的共識預期，分析師預估三星在 12 月當季的營業利益將達 7.18 兆韓元 (約 56.4 億美元)，較 2021 年第 4 季下滑近 50%。

一些分析師的看法甚至更悲觀。麥格理研究 (Macquarie Research) 分析師預估，三星 Q4 營業利益將達 5.5 兆韓元，恐創 2016 年 Q3 以來最低水平；大和資本市場 (Daiwa Capital Markets) 分析師預估 Q4 營業利益將年減 65% 至 4.9 兆韓元，是 2015 年 Q4 以來最慘。

分析師預估，三星 NAND 業務將在 Q4 出現虧損，DRAM 業務估於今年上半年實現微薄利潤，包含智慧手機在內的其他業務，也可能拖累整體營收。由於記憶體業務為三星貢獻近五成的營業利益，表現不佳勢必會對公司整體利潤產生重大影響。

對三星獲利的悲觀情緒，與終端產品需求不振，拖累記憶體價格大幅下滑有關，在客戶庫存水位升高的情況下，對三星的晶片需求也隨之減弱。三星是全球最大的 NAND 和 DRAM 生產商，這類晶片應用範圍擴及筆電、智慧手機與資料中心等。

三星將在本月稍晚公布完整財報之前，於本周五 (6 日) 公布第 4 季獲利和營收指引。

復甦之路何去何從？

麥格里和大和分析師認為，考量到記憶體價格仍承壓，今年上半年三星處境仍將艱難，但利潤有望在 Q2 觸底。

大和分析師預估，隨著記憶體周期改善和行動需求復甦，利潤將在今年下半年出現反彈。