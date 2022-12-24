三星押寶越南 河內2.2億美元研發中心正式啟用

三星電子在越南河內斥資 2.2 億美元打造的研發中心，於周五 (23 日) 啟用，凸顯三星把越南打造為全球重要策略據點之一的企圖心。

根據三星聲明，這是越南第一個由跨國公司興建的大規模研發據點，未來將有 2200 名研究人員在這座 16 樓高的建築物內工作，主要聚焦手機軟體開發，如資訊處理和無訊通訊安全。

三星董事長李在鎔在開幕典禮中說：「這座研發中心將強化越南的產業競爭力，並促進南韓和越南的關係。」

三星全球手機產量已有大約一半來自越南，在當地也已開展軟體開發和手機測試等業務。三星在越南的手機製造中心位於北越，而家電產品主要在南邊的胡志明市生產，整體而言，三星對越南總投資額到今年年底預估超過 200 億美元。

其他科技巨擘也正放眼越南，本周稍早，日經報導蘋果公司為讓讓供應鏈風險進一步分散，計劃明年把 MacBook 部分生產作業移到越南，據說明年最快 5 月左右就會讓主要供應商鴻海在越南製造該款筆電。

越南總理范明正敦促越南出口業者加速推動本土的晶片生產。越南已是英特爾最大的測試和組裝地。

三星截至去年年底共在世界各地設有 39 個研發中心，除了南韓、越南以外，也分布在美國、加拿大、中國、日本、英國、菲律賓、印尼等國。