逆勢投資擴大市占？傳三星計畫明年增加最大工廠晶片產能

據韓媒《首爾經濟日報》25 日晚些時候報導，儘管全球晶片需求預計放緩，但三星電子依舊計畫明年增加其最大半導體工廠的晶片產能。

此舉與競爭對手晶片製造商，在需求下降和晶片過剩的情況下縮減投資，形成鮮明對比。

有分析師表示，三星堅持增產和擴大投資計畫，可能有助於其在記憶體晶片擴大市占，並在需求復甦時更對其股價有利。

報導援引未具名業內消息人士的話稱，三星計畫讓平澤地區的 P3 工廠，擴增 DRAM 生產設備，增加 12 吋晶圓的產能。預計到明年，P3 工廠每月可生產 7 萬片 12 吋晶圓。

三晶還將增加 4 奈米晶片產能，這些晶片將根據代工合約生產。

為擴大產能，三星計畫明年增加至少 10 台最先進的極紫外線 (EUV) 微影機，用於生產先進 DRAM 晶片。

三星電子 10 月曾表示，公司不考慮削減晶片產量，這與整個行業減產以滿足中長期需求的趨勢相反。

三星記憶體業務執行副總裁 Han Jin-man 當時曾表示，「我們仍預計堅持原來的基礎設施投資計畫。」

相較之下，其記憶體晶片競爭對手美光上周表示，將把 2023 財年的投資支出調整至 75 億美元，較 2022 財年的 120 億美元減少了 37.5%。此外，美光還將在 2024 財年大幅下調資本支出計畫。

而台積電 10 月份將其 2022 年年度投資預算削減了至少 10%，並對即將到來的需求持更加謹慎的態度。