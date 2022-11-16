美光將在明年減少記憶體晶片供應 計劃再削減資本支出

美光（Micron）周三（16 日）表示，由於 2023 年需求前景繼續走弱再加上庫存過剩，將減少記憶體晶片供應，此外也計劃進一步削減資本支出。

美光預估，DRAM 和 NAND 這兩種主要儲存晶片的晶圓投片（wafer start, 即半導體生產的初始流程）會比上季減少 20% 左右。

美光表示，2023 年的需求前景依然羸弱，預料明年 DRAM 晶片供應年增率將為負，而 NAND 晶片供應年增率將為個位數。美光說：「為顯著改善總庫存......DRAM 供應需要收縮，NAND 供應成長需要大大低於此前的預期。」

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，公司將繼續監測產業狀況，並根據需要作出進一步調整。

此外，美光也稱正努力進一步削減資本支出。先前美光預估本會計年度的資本支出為 80 億美元，年減幅達 30%。

今年初時，面對美國數十年來的高通膨，美光是首家對個人電腦（PC）和智慧型手機需求下滑發出警告的大型晶片製造商。

近幾個月來，隨著晶片業適應半導體需求的下滑，該產業整體上已從提高產量轉向削減成本。今年 9 月梅羅特拉曾警告，一系列事件前所未有的匯聚在一起，影響整體需求。

截稿前，美光 (MU-US) 早盤股價下跌 5.21%，每股暫報 59.81 美元。