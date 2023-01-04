獎勵半導體投資 南韓政府提案擴大減稅優惠

南韓企劃財政部周二 (3 日) 表示，在全球市場競爭加劇的情況下，南韓將尋求擴大對晶片等戰略產業的稅收抵免。根據研議中的方案，對半導體設施建設投資的企業，可享受 15% 以上的稅率扣除額。

此前國會通過《稅收特例限制法》修訂案，將稅額扣除率提高到 8%，但行政部門並不滿意，在新版修訂案中，政府將投資半導體、電池、疫苗和螢幕等國家戰略技術的大企業，稅額扣除率將從目前的 8% 上調至 15%。它補充說，中小企業的稅額扣除率也將從 16% 上升到 25%。

此外，無論投資領域是否屬於國家戰略技術，今年投資較近 3 年均值增額的部分，均可享受 10% 的稅額扣除。由此推算，大企業最多可享受稅額抵扣 25% 的優惠。

財政部在聲明中指出，在疫情與晶片供應短缺之後，國際社會重新認識到，在國內擁有晶片生產能力的經濟和安全價值，在全球技術和供應鏈競爭不斷升級的情況下，政府有必要對高經濟安全價值的戰略項目提供全面支持。

政府稱，將在月內制定相關法律修正案，並爭取盡快獲得國會通過。

企劃財政部估算，若此案獲得通過，政府明年稅收收入將減少 3.65 兆韓元 (28.5 億美元)，2025 年至 2026 年每年將減少 1.37 兆韓元。