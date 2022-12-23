記憶體晶片13年來最深低潮 分析師：美光還需要一段時間才能復甦

美光科技 (MU-US) 的業績和展望顯示，記憶晶片市場可能正處於 13 年來最嚴重的低迷時期，分析師預料可能需要一段時間才會看到反彈。

美光周三盤後公布財報，其財測低於華爾街預期，同時宣布裁員 10% 並將盡可能削減成本，該股周四 (22 日) 開低走低，終場下挫 3.44%，收每股 49.43 美元，同日 S&P 500 指數下跌 1.45%，那斯達克綜合指數下跌 2.18%，費半指數大跌 4.2%。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 反而認為：「這麼糟糕的數據是件好事？正接近底部了。」他給出「優於市場表現」的評級，目標價 65 美元。

雖然 11 月出貨量可能觸底是個好消息，但 Muse 也指出壞消息是「明顯反彈的時機點尚不明確」，因為 DRAM 三巨頭的其他兩家狀況分歧，三星電子維持資本支出持平，而海力士則像美光一樣削減開支。

「減少利用率的持續時間將比最初預期的更長，這可能會影響美光進入 2024 年的獲利能力。該公司至少短期內已經停止使用僅透過股息而來的資本回報執行庫藏股。」

Muse 說：「所有加總起來，且我們正處於 13 年來最嚴重的記憶晶片衰退潮，復甦就是需要一段時間。」

Cowen 分析師 Krish Sankar 也給美光「優於市場表現」的評級，目標價 60 美元。他認為美光財測揭示下行週期的進展速度，且其財務影響比許多人預期的還要糟糕。Sankar 預計美光毛利率下降至 5%，觸及 2009 年以來最低水準。

Sankar 說：「美光進一步削減資本支出適度提振了市場情緒，但在終端需求疲軟和經濟衰退持續下，三星的產量沒有大幅削減，前景恐更加暗淡。」

「電話會議後，我們的觀點沒有太大變化，隨著客戶庫存減少，2023 年下半年復甦的牛市情況是有道理的。」

在追蹤美光的 39 位分析師中，29 給予「買進」評級，而 8 位建議「續抱」，剩餘 2 位認為該「賣出」。FactSet 數據顯示，在財報發布後，11 位分析師下調目標價，2 位上調，新平均目標價自先前的 67.07 美元下降至 64.74 美元。

今年迄今，美光股價下跌 47%，而 S&P 500 指數下跌 20%、那斯達克綜合指數下跌 34%，費半指數下跌 37%。