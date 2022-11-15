美股重點新聞摘要2022年11月15日

今日操盤前瞻

G20 峰會

日本 Q3 GDP

中國 10 月工業產出

美國 10 月 PPI

美股財報 (盤前)：沃爾瑪 (WMT)、家得寶 (HD)

波克夏 Q3 新建倉逾 41 億美元台積電 加碼能源股、重砍 2 檔金融股

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 周一 (14 日) 美股盤後公布第三季持股變動，除了繼續加碼雪佛龍、西方石油兩大能源股之外，還重砍紐約梅隆銀行和美國合眾銀行，並首度敲進價值超過 41 億美元的台積電。閱讀全文...

美官員：長江存儲等 10 多家中企 最快下月初被列入貿易黑名單

根據路透取得的文件，美國商務部官員在一份預先準備的講稿中表示，中國記憶體大廠長江存儲 (YMTC) 和十多家中國企業，最快 12 月 6 日遭美國列入貿易黑名單。閱讀全文...

美制裁俄國軍事供應鏈 台灣銳元科技公司在列

美國國務院與財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 週一 (14 日) 再對俄羅斯軍事供應鏈祭出制裁，制裁名單除了有瑞士和法國的實體與個人，還赫見台灣銳元科技有限公司 (Sharp Edge Engineering Inc.)。閱讀全文...

Fed 二把手：央行可能「很快」就會放緩升息步伐

美國聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）周一（14 日）表示，Fed 應該可能很快就會縮減升息幅度，暗示自己傾向最快在下個月的會議上將升息步伐放緩至 2 碼（50 個基點）。閱讀全文...

全球經濟形勢嚴峻 OPEC 第五度下調今年全球石油需求預期

石油輸出國組織（OPEC）繼 10 月月報大幅下調全球石油預期後，該組織周一（14 日）在最新月報中再度強調，有鑑於高通膨和利率上升等日益嚴峻的經濟挑戰，將自 4 月以來第五次下調今年石油需求預期，並同步下調明年預期。閱讀全文...