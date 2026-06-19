鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-19 13:50

隨著美國、伊朗簽署的諒解備忘錄正式生效，中東石油航運要道荷姆茲海峽周四（18 日）在平靜中重啟。

美軍宣布結束封鎖，多艘油輪駛出荷姆茲海峽。（圖：Shutterstock）

作為這一流程的象徵，美軍中央司令部在社交媒體發文：「今天，美軍根據總統指示，解除了對所有進出伊朗港口和沿海的海上交通的封鎖。美軍不會阻礙船隻往返伊朗港口，所有封鎖均已停止。」

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美伊協議談判代表、美國副總統范斯也在周四的白宮記者會上表示，雙方簽署的諒解備忘錄已經於周四開始生效。

最新航運數據顯示，隨著受困油輪紛紛開啟信號，再加上石油管道繞行的流量，周四從中東輸出的石油已經接近戰前水準。

周四有三艘沙國國營航運公司巴赫里的超大型油輪在阿曼灣開啟信號，這些船隻在戰爭期間一直滯留在波斯灣，其中有兩艘油輪將分別駛往日本和韓國。

另外，還有一艘阿聯超大型油輪、一艘載有卡達液化天然氣的船隻在開啟 AIS 信號的情況下穿越荷姆茲海峽。

與此同時，伊朗船隻也在開著衛星定位的情況下穿越海峽。據統計，6 月 16 日以來至少有 5 艘伊朗船隻穿越美軍封鎖線。

范斯在周四記者會上說，超過 1,200 萬桶原油在「一夜之間」通過了荷姆茲海峽。

這些船隻走的都是沿伊朗水域的航道北線航道，這是戰爭期間浮現的兩條主要航路之一，此前幾周「摸黑溜出海峽」的船隻，走的是貼近阿曼的南線。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）周四表示，海峽中部有水雷，無法通航，只有靠近阿曼和伊朗的沿岸航道據報沒有水雷。

按照美伊協議，伊朗將負責在 30 天內恢復航道正常通行，並在 60 天內不收取任何通行費用。